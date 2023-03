Alberto Quiles: "Me sorprendió el cambio pero el míster es el que decide"

Alberto Quiles admitió que no se esperaba la sustitución con el Deportivo, tras ponerse por delante la Cultural Leonesa. "Yo me encontraba bien, estaba creando peligro, asociándome bien y es el míster el que decide el cambio. Me sorprendió, yo me doy mucho valor: meter diez goles, doy asistencias... Vamos perdiendo y no queda mucho margen para dejar puntos, pero él es que el que manda, no hay que ser egoísta ", aclaró.

Además pidió perdón a los seguidores, más de 2.500 blanquiazules en las gradas, que se fueron de vacío y cantaron contra el técnico. “Es un ambiente que a nadie le gusta, pero a la afición no le podemos decir nada. Gasta su dinero y pierde su tiempo, que nunca recupera, que no se me entienda mal, en vernos. Siempre nos apoyan, vienen a Riazor y a ellos no les podemos decir nada, cambiar esos cánticos por otros de ánimo”, aseveró el delantero, que comentó que ante el Celta B quieren "demostrar a la afición que queremos ascender"