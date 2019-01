Albentosa, con un golpe del partido ante el Espanyol, se retiró antes de la sesión

El encuentro ante el Espanyol, que se volvió muy bronco por momentos, dejó secuelas en varios jugadores blanquiazules. Uno de ellos fue Raúl Albentosa, que ante el conjunto perico se llevó un golpe en el pie derecho, uno más de los que ya ha recibido en esa zona.

También se retiró prematuramente Luisinho, aquejado de una molestia leve en la cabeza del peroné derecho.

Pese a la fuerte contusión, el central del Deportivo pudo finalizar el partido, pero ayer en el entrenamiento solo realizó una parte del mismo. Saltó al campo, tras almorzar con el resto de sus compañeros, alrededor de las once y solo completó una parte del trabajo, por precaución.

No es el primer golpe que se lleva el defensa en este curso. El central ya ha manifestado en muchas ocasiones que es objeto muchas faltas, aunque no siempre los colegiados las pitan.

El defensa, que ha sufrido varios agarrones en el área en lo que llevamos de primera vuelta, vio como finalmente señalaban la pena máxima en el partido ante la Real Sociedad. Albentosa, muy vigilado por las defensas rivales cuando sube a rematar los saques de esquina, terminó por quejarse en las redes sociales, cansado de que los árbitros mirasen para otro lado.

Fue tras el partido ante el Leganés, en el que el Deportivo comenzó ganando pero terminó cediendo los tres puntos (1-2).

Al defensa le pasó de todo en ese choque: le rompieron la camiseta, fue víctima de un penalti claro, tras agarrón de Mantovani, se llevó un codazo de Luciano Neves y terminó sangrando.

Pese a todo esto, no es el jugador del Deportivo al que más faltas recibidas le señalan, con solo siete, una más que Sidnei. Sin embargo, sí es al que más le señalan en contra de toda la zaga blanquiazul, con un total de 17. El jugador al que más le pitan a favor es Luisinho, con 13.



sesión suave

Para Raúl Albentosa y el resto de los titulares en el partido ante el Barcelona la sesión de trabajo en las instalaciones de ‘El Mundo del Fútbol’ de Abegondo fue de recuperación.

El entrenamiento, a ritmo muy suave, consistió en carrera continua alrededor de los campos de trabajo por espacio de varios minutos. A continuación hubo estiramientos sobre el verde y acto seguido todos los titulares, salvo Guilherme y Çolak, que lo hicieron más tarde, se retiraron a realizar ejercicios en el gimnasio, para finalizar con una sesión de masaje.