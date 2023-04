Abre a inscripción para a proba máis esixente

O vindeiro 7 de maio o circuíto de carreiras populares Coruña Corre afronta unha das súas carreiras máis esixentes, que poñerá a proba ás persoas participantes. Trátase da XIV Baixada Popular de Cros San Pedro de Visma, cuxo prazo de inscrición xa está aberto.



O percorrido, de 6.490 metros de lonxitude na proba absoluta, ten a saída e a meta situadas no cruzamento das rúas San Pedro de Visma e Aguillón, nas inmediacións do centro cívico da parroquia coruñesa.



Os deportistas sub-18 e sub-16 afrontarán un percorrido intenso, pero máis curto, de 2.300 metros, para sub-14 será de 1.600 metros, o dobre de distancia que retará a quen se sume á sub-12 e a sub-10 (800 metros), mentres que a categoría ‘peques’ afrontará 110 metros.



As persoas interesadas en participar na segunda proba do Coruña Corren poden inscribirse ata o domingo 30 de abril ás 23.59 horas.



A cota de inscrición será de 3 euros máis 2 euros polo chip refugable. Haberá unha cota especial para persoas desempregadas, maiores de 65 anos e beneficiarias do Carné Xove de 2 euros polo dorsal e 1 euro polo chip.



Por outra, a Coruña10 entrou nos últimos días de inscrición coa cota reducida de seis euros. As persoas interesadas poderán apuntarse ata mañá, sábado 8 de abril, nos centros do Corte Inglés da Coruña, Santiago de Compostela e Vigo, no seu horario comercial, ou de maneira telemática, a través de www.carreirasgalegas.com, ata o domingo ás 23.59 horas.



Ata o momento, xa se superaron as 1.500 persoas rexistradas. Desde o luns 10 de abril e ata o domingo 16 de abril a cota pasará a ser a ordinaria, de 10 euros.