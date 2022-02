Los 120 días sin perder del Deportivo en Primera RFEF

El Deportivo completó un círculo. Empezó tras la derrota ante el Real Unión de Irún el pasado 9 de octubre en el Stadium Gal y finalizó casi cuatro meses después con un nuevo tropiezo frente al mismo rival, pero en el Estadio Abanca-Riazor.



En total, pasaron 120 días desde aquella derrota en la frontera con Francia hasta la que sufrió el equipo blanquiazul en Riazor contra los irundarras, que salían de un brote de Covid.



Entre el partido de la primera vuelta y el de la segunda, un balance de diez victorias y tres empates que situaron a los deportivistas al frente de la clasificación del grupo I de Primera RFEF.



En ese periodo, solo fueron capaces de quitarle puntos al Deportivo el Racing de Santander en El Sardinero (0-0), el Bilbao Athletic en Riazor (1-1) y el Racing de Ferrol en A Malata (0-0). Cayeron ante los blanquiazules el resto de adversarios: San Sebastiásn de los Reyes, Zamora, UD Logroñés, Extremadura (con el matiz de que esa victoria llegó por incomparecencia del rival), Rayo Majadahonda, Valladolid Promesas, Cultural Leonesa, Talavera de la Reina, Internacional de Madrid y Zamora.



Los deportivistas cortaron el ritmo de competición al no poderse enfrentar al Racing de Santander por los dos casos de Covid en la plantilla cántabra que motivaron la suspensión del choque y no pudieron seguir la racha ante el Real Unión, aunque en el descuento estuvieron a punto de rescatar el empate que habría permitido elevar el número de partidos sin perder a catorce. No entró el remate de Adrián Lapeña yel Deportivo acabó concediendo la primera derrota de la temporada delante de sus aficionados en el torneo de la regularidad, ya que sí había llegado una en la Copa del Rey ante el Atlético Osasuna y otra en el Trofeo Teresa Herrera frente a la Ponferradina el verano pasado.



La temporada pasada, el Deportivo alcanzó las siete jornadas seguidas sin perder (con Fernando Vázquez en el inicio del curso).



La última serie similar fue la de la temporada 2018-19 en Segunda División, entonces con Natxo González como técnico, entre las jornadas 6 y 18, con un balance de siete victorias y seis empates.