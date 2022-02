Os Resentidos anuncian as primeiras datas da xira ‘Organización Nautilus'

A noticia da publicación dun novo disco da histórica formación Os Resentidos foi acollida polo prensa e público como un dos eventos do ano 2021 na música galega. Tras un intenso verán e un merecido descanso, volven ao circuito no seu medio natural, as salas, co gallo de seguir presentando ORGANIZACIÓN NAUTILUS en aqueles lugares onde non chegaron da primeira volta.





E non é para menos porque este ano están de aniversario: a súa proposta de fantasía e coraxe cumpre 40 anos máis en forma ca nunca. Os Resentidos seguen a pelexar polo tesouro do rock en galego. E veñen a reivindicalo do mellor xeito que saben: enriba dos escenarios.







A primeira cita será o vindeiro sábado 5 de marzo no Garufa Club, en A Coruña, seguida do sábado 25 na Sala Karma de Pontevedra. Agardaremos ata o domingo 10 de abril para citarnos na Sala Capitol de Compostela.







As entradas están a venda a partir de hoxe a través de Ataquilla.com







En 1982, Os Resentidos eran o único grupo de rock que tiña o idioma galego como bandeira ética e estética. En 2012, vinte grupos en galego colaboraron no álbum tributo a Os Resentidos, “A Tribo Toda Baila”. O crecemento de grupos de pop e rock que empregan exclusivamente o galego no seu repertorio foi exponencial. Fatalmente, coincidiu coa crise estrtural da industria musical, pero somos os propios Resentidos os que afirmamos que hoxe hai máis talento, maior cantidade e calidade no pop, no rock e no rap en galego.Por iso, Os Resentidos, agora novamente “emerxidos”, queremos facer ese recoñecemento público das bandas en galego e facer causa común e compartida, no noso retorno, da ligua galega como un valor engadido da cultura musical de Galicia.