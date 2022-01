Pignoise: “Cuando tienes éxito entras en la vorágine de querer más y no te hace disfrutar lo que estás viviendo”

Tras varios años de parón, con alguna incursión puntual, Pignoise regresa a los escenarios con la gira de su nuevo disco “Diversión”, una declaración de intenciones, tal y como explica uno de sus integrantes, Álvaro Benito, sobre lo que esperan de su regreso y de los próximos conciertos. El de A Coruña será el próximo día 4 en el Inn Club.





¿Cómo se fraguó el regreso de Pignoise?

Pues todo tuvo su origen cuando yo salgo de entrenar, en la cantera del Real Madrid, casi en verano del 2019, lo que, obviamente, me cambia mi panorama vital, me deja tiempo para hacer otras cosas.





Hablamos de hacer unos conciertos ese verano y, la verdad, superaron nuestras expectativas en todos los sentidos. Ahí decidimos ponernos manos a la obra en un nuevo trabajo, yo ya tenía canciones más que de sobra, nos pusimos a elegir repertorio, a trabajar... luego la pandemia retrasó todo. Pero ese fue el origen, mi vida profesional cambió y me permitía tener tiempo para volver a los escenarios.





A pesar de haber sacado algún que otro tema en este tiempo y de esos conciertos de 2019, ¿fue complicado el regreso al estudio tras el parón?

Ha sido de lo más natural, la verdad. Lo más difícil fue elegir el concepto que íbamos a tener en el disco, que tipo de camino íbamos a escoger en cuanto a sonido. Al escogimos lo más sensato, lo más lógico, que es mantenernos fieles a nuestra esencia. La grabación sí que fue un poco heterodoxa, porque hemos hecho cada uno por su cuenta: yo he hecho en mi casa guitarras y voces, Pablo en su casa los bajos y las baterías con Polo y luego mandábamos a mezclar. Les mandaba las maquetas más o menos acabadas a estos y ahí comenzábamos a trabajar, porque tenemos otras ocupaciones, no nos dedicamos a la música en exclusiva, desgraciadamente (ríe).





Empiezan ahora los conciertos, pero, ¿cómo está recibiendo el público el disco y el regreso?

Pues la verdad es que el feedback está siendo bueno. Tendremos una valoración más exacta ahora que vienen los conciertos. También... no sé como se consumen los discos ahora mismo, yo sigo consumiendo como antes, escucho un disco entero de los artistas que me gustan y lo degusto y lo analizo y le doy oportunidades, pero no sé como consume ahora la gente. El disco se concibió como siempre lo intento hacer, que el disco de arriba a abajo tenga un nivel homogéneo y no se me caiga, no le doy tanta importancia al mercado, para eso soy bastante vieja escuela. Intento hacer las cosas que me satisfacen a mi, luego, los estímulos que vienen de fuera hacia adentro, no los puedes controlar, pero estoy muy satisfecho con el disco y, por el momento, está gustando.





¿Cómo afrontan los conciertos?

Con muchas ganas y con expectación de como la gente responde al directo y a las canciones nuevas. Y volver también a esa dinámica, que quizá no teníamos desde 2014. Hemos vuelto al origen de hacer lo que nos gusta, por eso el título del disco. Cuando empiezas en la música nadie te asegura que vayas a ganar un euro con ella, pues creo que hemos vuelto a ese sentimiento, teníamos ganas de tocar, sin ponernos demasiados objetivos. Porque cuando tienes éxito parece que entras en esa vorágine de siempre querer más y no te hace disfrutar lo magnífico que estás viviendo.





La banda cumple 20 años, habrán coleccionado bastantes recuerdos especiales.

Ha habido muchos momentos. Quizá cuando empiezas a tener público en los conciertos y la gente canta las canciones, pasas a otra dimensión, porque hasta ese momento es picar piedra. A largo plazo, destacaría la evolución como instrumentistas, el grupo ha crecido mucho, es como el día y la noche. Estamos muy orgullosos, nos producimos nosotros, sabemos como queremos sonar... todo eso es gracias al trabajo.