Gameover | La nostalgia del éxito y del fracaso

Hace unas semanas, con el anuncio de la nueva versión de la Atari 2600, recordábamos que la nostalgia, lo retro, vende, como bien demuestra el hecho de que en los últimos años prácticamente todas las empresas hayan revisitado alguna de sus grandes creaciones. Nintendo no es ajena a esta tendencia, como ya ha demostrado con las versiones ‘mini’ de NES y SNES o introduciendo en su catálogo digital juegos de consolas pasadas. Pero su última apuesta ha pillado a contrapié a buena parte del sector, al traer de vuelta el considerado como uno de sus mayores fracasos comerciales.

La compañía nipona ha decidido traer al siglo XXI, 30 años después de su lanzamiento, la denominada ‘Virtual Boy’, sacando sus juegos en los paquetes de expansión de Nintendo Switch y sacando dos versiones del icónico periférico (una recreación de la original y otra en cartón), que verán la luz el próximo febrero.

Habrá quien no recordase en absoluto en esta creación y otros la están visualizando ya y pensando ¿por qué? Porque la Virtual Boy no fue precisamente un éxito, ya que Nintendo solo la mantuvo unos meses en el mercado y apenas publicó una veintena de los juegos previstos para la misma, parando la producción cuando apenas habían vendido un millón de unidades del novedoso aparato.

Una idea de otro tiempo

Porque sí, pese a no ser un éxito, Virtual Boy era una apuesta por un futuro que a mitad de los 90 parecía una quimera inalcanzable. En pleno año 2025, la realidad virtual es un elemento para nada extraño en nuestra vida, pero en 1995 era algo con lo que las tecnológicas soñaban, pese a que no parecía alcanzable en aquel momento.

La empresa de Kioto hacía aquel año su gran apuesta, esta Virtual Boy, un enorme casco con pantalla incorporada que se lanzó a la venta con la etiqueta de ser la primera capaz de mostrar gráficos estereoscópicos en 3D. Pero su peso y los llamativos colores rojos en los que discurrían los juegos (los cuales no fueron tildados precisamente de agradables por quienes la usaron en su momento), sumado a su precio original, la hicieron mucho menos llamativa de lo que la ‘Gran N’ podría pensar. A finales del mismo año 95, Nintendo cedía y cesaba su producción.

Por eso es llamativo que los nipones hayan decidido relanzar ahora una suerte de homenaje a este pequeño tropiezo de su pasado. Aunque también es cierto que, en este caso concreto, no sólo se apela a un pequeño grado de nostalgia, la de aquellos que recuerdan que este primer intento de consola de realidad virtual existió, sino que también es una suerte de ejercicio de preservación.

Porque lo cierto es que, pese a ser solo una veintena los juegos que se publicaron (buena parte de ellos se publicarán ahora de nuevo de manera escalonada), buena parte de ellos eran exclusivos y nunca se han podido volver a jugar, por lo que esta será una buena oportunidad para volver a jugarlos en su concepción original. Y es también, esperemos, un mensaje para que sepamos que sí, que gran parte de esas experiencias que vivimos en décadas pasadas se pueden traer de vuelta.