Medalla de Honor de la SGAE para el Dúo Dinámico: "¡Que nos quiten lo 'bailao!'"

Por sus más de 65 años de carrera, salpimentada por innumerables canciones que han sido éxitos, ya fueran interpretadas por ellos mismos o por los mejores artistas de cada una las épocas por las que han derramado su arte, el Dúo Dinámico ha recibido hoy la Medalla de Honor de la SGAE.



"¡Que nos quiten lo 'bailao'!", ha exclamado un radiante Ramón Arcusa (Barcelona, 1936) al recibir junto a su inseparable Manuel de la Calva (Barcelona, 1937) el galardón que les acredita como pioneros y 'provocadores de un estremecimiento social y generacional' que sacó a miles de jóvenes españoles de la grisura del franquismo gracias a sus canciones.



"Hemos hecho lo que nos ha dado la gana siempre y hemos llevado nuestra carrera con un pragmatismo nuestro, el del Dúo dinámico", ha manifestado De la Calva en una improvisada rueda de prensa en la terraza del magnífico edificio que la Sociedad General de Autores tiene en Madrid, tras saludar a numerosos amigos que habían acudido a arroparles en este día especial.



Entre ellos, Joan Manuel Serrat, ganador de la medalla de Honor del año pasado, y Miguel Ríos, que Arcusa identificó con gran sentido del humor como el artista que la recibirá al año que viene, además de la plana mayor de la SGAE, encabezada por su presidente, Antonio Onetti, que fue quien propuso al dúo para su nominación al premio, aceptado por unanimidad por la Junta directiva.



Perpetuos resistentes, hoy Ramón Arcusa desvelaba ante los periodistas arrodillados a sus pies (pidieron sillas para poder charlar sentados) que hacía quince días le habían enviado a Rosalía una canción que compusieron para María José Cantudo en plena época del destape que se llamaba 'Desnúdame'

"Le iría fantástica, la canción está muy bien, a ver si la hace a su estilo y la graba", ha señalado Arcusa, que ha gritado a los micrófonos el nombre de la cantante para pedirle que les haga caso.



Más radical y menos sonriente se ha puesto para soltar un "No Comments (sin comentarios)" ante la pregunta de qué les parecía la canción 'Zorra' que representará a España en Eurovisión, a ellos que han contribuido con varios temas a la historia del certamen.



"Es muy difícil que les vaya bien, pero nunca se sabe porque ha cambiado todo -apunta, a su lado De la Calva- y a lo mejor nosotros no nos damos cuenta de hasta qué punto ha cambiado todo".



"Ya -le replica, airado, Arcusa-, ¿pero tú has oído la canción?", ironiza, para terminar de nuevo con un "No comments".



A cambio desvela que presentaron hace dos años una canción para Eurovisión que no pasó el corte. "Nos hubiera gustado ir a Eurovisión con ella pero Televisión consideró, o el jurado, o el comité de expertos -que existe o no, no se sabe-, decidió que no era buena para entrar en las finalistas", se queja De la Calva.



"No critiques", le reconviene su pareja artística, a lo que Arcusa responde que le hubiera gustado ir a Benidorm para que hubiera sido el público quien la votara. "La canción se llama 'Soy como soy' y es una canción femenina, feminista pero bien, y la cantaba una chavala morena fantástica. Hubiéramos roto", insiste el compositor del 'La, la, lá' con la que Massiel ganó Eurovisión en 1968.



Los que comenzaron siendo 'The dinamics boys' (y que pasaron a ser el Dúo dinámico por la ignorancia idiomática de un locutor de radio que así los presentó en 1953) han atravesado generaciones con su música después de marcar un ritmo, un estilo, una estética y una forma de vivir que les ha convertido en atemporales.



Así los ha definido su amigo y compositor de la letra en español de 'Resistiré', Carlos Toro, para quien Manolo y Ramón son una unidad indivisible. "Aún hay quien no sabe quién es uno y quién otro; eso no es malo -consideró Toro-, es fusión por afinidad".



El compositor Juan José Solana interpretó al piano un poupurrí de canciones, de 'Quisiera ser' a 'Perdóname' o 'Quince años', para terminar con la que ha sido el himno de toda una sociedad maltratada por el covid que se reunía todos los días en sus balcones y ventanas para cantar por el Dúo Dinámico su eterno 'Resistiré', que parece seguir siendo su mantra, ambos a sus casi noventa años.