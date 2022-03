Depedro: “Galicia está como plegada, vas quitando capas y descubriéndola poco a poco”

Jairo Zavala, Depedro, presenta mañana en el Palacio de la Ópera (21.00 horas) su último disco, “Máquina de piedad”, su sexto trabajo en solitario después de liderar bandas como La Vacazul.





¿Cómo está reaccionando el público a “Máquina de piedad”?

No me ha dado tiempo a tener una apreciación porque hemos hecho tres o cuatro conciertos, pero no tengo más que palabras de agradecimiento por el cariño recibido hasta ahora y por tener la oportunidad de tocar en un sitio como el Palacio de la Ópera, que es algo que no creía que fuese a pasar cuando empecé en la música.





¿Y qué tal vivir conciertos “normales” después de todo esto?

Te lo digo: la gente no está para tonterías. El otro día estuvimos en Santander y desde el minuto uno estaba todo el mundo levantado de la emoción de encontrarse con la vida de antes.





Es un asiduo visitante de Galicia. ¿Tiene algo para usted?

Sobre todo el cariño de la gente, qué te voy a decir. Esa tierra es especial, está como plegada, vas quitando capas y descubriéndola. Tiene muchos rincones y cada vez que voy abro un nuevo sobre de emociones.





En “Plegaria de los sufridos” dice “míralos, nunca en mi vida vi tanto valor” y parece hecha a medida para la situación en Ucrania.

Pues no lo había pensado así. Esa canción surge también en un conflicto, en noviembre del 2019 aterrizamos en Chile dos días después del estallido social. La canción fue mi humilde visión de europeo de aquello, que me impactó, pero las canciones son mucho más y cada uno las interpreta después a su manera.





“Causa común” también podría hablar de la guerra.

Y yo qué pensaba que me ibas a decir “qué disco más optimista”...





Bueno, “Cómo te vas a ir” es un auténtico fiestón. Vuelven a sonar en sus discos los ritmos de México y ese celebrar la vida.

El disco hace hincapié en valorar que el durante es lo que de verdad importa. Miramos mucho al futuro o al pasado y en ninguno puedes hacer nada, ha quedado claro que está bien hacer planes pero no hipotecar tu vida por el futuro. Hay que vivir el momento.





Ha colaborado con Luz Casal, ahora Guadi Galego, que estará con usted en el Palacio... ¿Lo próximo son las Tanxugueiras?

(Ríe) ¡No lo había pensado! Me encantan las voces de las mujeres, cómo mueven el mundo, cómo se expresan. Ese es el futuro.