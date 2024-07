Anastacia actuará en Galicia el 16 de marzo de 2025 en O Gozo Festival

El icono del pop Anastacia ha anunciado su gira #NTK25, que la llevará a actuar en Barcelona el próximo 12 y 13 de marzo de 2025 en la sala Paral·lel62, en Madrid el 15 de marzo de 2025 en el Palacio Municipal de Ifema Madrid y al día siguiente en el Auditorio Mar de Vigo.



La gira conmemora el 25º aniversario de su álbum debut 'Not That Kind', que la catapultó al estrellato internacional en el año 2000 con éxitos como 'I'm Outta Love' y 'Not That Kind'.



Después de este disco, Anastacia continuó recopilando éxitos con siete álbumes de estudio y colaboraciones con artistas de renombre mundial como Luciano Pavarotti, Elton John, Michael Jackson y Eros Ramazzotti.



En el comunicado en el que ha anunciado su gira, Anastacia ha asegurado estar emocionada por volver de nuevo a Europa y por tener la suerte "de poder actuar en tantos lugares maravillosos para mis fans más especiales".



"No pude hacer una gira con mi primer álbum, lo que hace que esta sea aún más especial. No puedo creer que hayan pasado 25 años desde 'Not That Kind'. Será una gran fiesta de aniversario. Estoy deseando veros a todos allí", ha añadido la artista.



El anuncio de la gira llega justo después del éxito de su álbum de versiones de 2023 'Our Songs', un disco que rinde homenaje a la música que enamoró a Anastacia durante su estancia en Alemania y presenta 12 interpretaciones en inglés de grandes éxitos alemanes de 1980 a 2020.



El álbum fue un éxito masivo en toda Europa, ya que alcanzó el número 2 en las listas de Alemania, el número 5 en Austria y el número 10 en Suiza.



Dotada de una de las voces más potentes y reconocibles de la historia de la música lanzó su carrera en 1999, convirtiéndose dos años más tarde en una de las artistas pop femeninas revelación más vendidas del mundo.



Su voz detrás de éxitos masivos como los multiplatino 'I'm Outta Love', 'Paid My Dues' y 'Left Outside Alone' ha vendido más de 30 millones de discos desde entonces, coleccionando una amplia gama de premios (más de 225 premios en 31 países) y éxitos #1 (en 19 países) a lo largo de su trayectoria.