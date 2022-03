La Academia de Hollywood abre procedimientos disciplinarios contra Will Smith por la bofetada a Chris Rock

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood ha anunciado la puesta en marcha de "procedimientos disciplinarios" contra el actor estadounidense Will Smith tras la bofetada que le propinó al presentador Chris Rock durante la gala de los premios Oscar.





"La Junta de Gobernadores ha iniciado hoy procedimientos disciplinarios contra Smith por violaciones de los Estándares de Conducta de la Academia, incluido el contacto físico inapropiado, el comportamiento abusivo o amenazante y el compromiso de la integridad de la Academia", ha dicho en un comunicado.





En este sentido, han pedido disculpas al humorista, así como a todos los espectadores, y han precisado que el actor "ha recibido un aviso" que le da la oportunidad "de ser escuchado de antemano por medio de una respuesta por escrito".





Más allá de estas investigaciones, la Academia ha asegurado que "podría haber manejado la situación de otra manera" y que le pidió al actor que abandonara la ceremonia, celebrada en el Dolby Theatre, a lo que el actor se negó, tal y como recoge la cadena estadounidense CNN.





Will Smith se disculpó a través de un comunicado oficial en el que pidió perdón al presentador, a los organizadores del evento y a todos los asistentes. El actor se levantó de su asiento, molesto por una broma del presentador, en la que se refería a su mujer, que sufre de alopecia, y le propinó una bofetada al presentador.





"La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento anoche durante los Premios Oscar fue inaceptable e inexcusable. Los chistes a mis expensas son parte del trabajo, pero un chiste sobre la condición médica de Jada (su mujer) fue algo difícil de soportar y reaccioné de forma emocional", dijo en el comunicado.





Smith señaló que este acto "estuvo fuera de lugar" y "estuvo mal". "Me siento avergonzado y mis acciones no han sido representativas del hombre que quiero ser", ha agregado. De esta manera, matizó las palabras que pronunció durante su discurso, cuando recogió el premio al Mejor Actor por 'King Richard', en el que dijo que "el amor te hace hacer cosas muy locas". "No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad", indicó Smith.