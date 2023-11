O Noso Burgo reclama que se habilite más aparcamiento en el entorno de A Costa da Lonxa

La asociación de vecinos O Noso Burgo celebró recientemente la habitual asamblea general y entre los acuerdos adoptados por sus miembros está el de ponerse en contacto con el Gobierno local de Culleredo para plantearle la necesidad de que se habiliten más zonas de estacionamiento, especialmente en el entorno de A Costa da Lonxa debido a la gran afluencia de vehículos que soporta por su carácter eminentemente hostelero. Asimismo, solicita la entidad, que preside Ramón Sixto, que se adopten soluciones que alivien los atascos que se producen en horas punta en el centro urbano de O Burgo.



“Queremos que se revisen os tempos dos semáforos e que os pasos de peóns que sexan sonoros e mellor iluminados”, indica el responsable vecinal en un documento que remitirá al Ayuntamiento y en el que precisa que se trata de peticiones de fácil cumplimiento y de bajo coste.

Aeropuerto de Alvedro



Sixto también pide al alcalde, José Ramón Rioboo, que convoque a representantes de O Noso Burgo a la reunión mixta que se celebrará con AENA para tratar el futuro del aeropuerto de Alvedro.



“Pedimos que se nos convoque a xuntanza mixta que se faga con AENA con fin de trasladar en directo as inquedanzas e queixas da poboación residente no entorno do aeroporto, tal e como se acordou nun pleno por unanimidade de todos os grupos políticos con representación no Concello de Culleredo”, dijo, al tiempo que instó al regidor a cumplir el acuerdo sellado hace dos años por el que se comprometía a reparar el firme de la calle Mosteiro de Sobrado.



El documento finaliza con otras dos peticiones vecinales. La primera se centra en la elaboración de un listado de edificios con cubiertas de amianto y la elaboración de un protocolo para situaciones de incendios. Mientras que la segunda lo hace en la revisión integral del firme de las aceras del núcleo urbano.