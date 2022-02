Galicia acuerda “adelantar” el dinero de las ayudas por el dragado de la ría do Burgo

La Comisión de Pesca del Parlamento de Galicia acordó por unanimidad instar a la Xunta a “adelantar” el importe de las compensaciones económicas por inactividad a los mariscadores durante las obras de dragado de la ría, previa garantía de transferencia del Gobierno del Estado.



El acuerdo, una propuesta del BNG transaccionada con el PPdeG, establece que antes del inicio de las obras se suscriba un convenio entre la Xunta y el Gobierno para que esta administración conceda los fondos pertinentes, “o que permitirá dar seguridade económica aos mariscadores” y evitarles un compromiso de endeudamiento añadido innecesario, apunta el BNG.





El acuerdo establece que antes del inicio de la obra se haga un convenio entre la Xunta y

el Estado





En la defensa de la propuesta nacionalista, la diputada Mercedes Queixas detalló que hace casi dos meses, en el pleno del 10 de diciembre de 2021, se aprobó otra iniciativa para demandar del Gobierno del Estado la compensación o indemnización al colectivo por el período en el que no puedan realizar su actividad a consecuencia de las obras de regeneración de O Burgo. “Agardamos, dixo, que o Goberno galego non continúe como “espectador” á espera de que actúe o Goberno do Estado e o acordado hoxe no Parlamento de Galicia sexa cumprido”, añadió Queixas.



En el debate, la diputada popular Begoña Freire insistió en que “as obras de dragaxe da ría do Burgo son competencia e responsabilidade exclusiva da Administración Xeral do Estado”, pero que “a Xunta sempre amosou a súa plena disposición a asumir a xestión e tramitación das indemnizacións para compensar os mariscadores por estas obras, pero tendo a seguridade de que o Goberno central transfira a Galicia os fondos necesarios para facer fronte a estes pagos”, continuó la representante del PP.









Cambios





Mientras, en Culleredo comenzaron las acciones preparatorias para el inicio de las obras, hasta donde se desplazaron los operarios de la empresa adjudicataria para proceder al vallado y al cambio de ubicación del parque de calistenia, que se desplazará unos metros, en el mismo paseo, en dirección al puente de O Burgo.



Este tramo del paseo en La Cros quedará cortado al tránsito de peatones y bicicletas, aunque de momento continúan siendo accesibles, según informó el municipio, que aseguró que la empresa “comunicará con antelación” cualquier cambio “para causar una afección que sea de menor impacto posible a las vecinas y vecinos de Culleredo”.



La intervención, de enorme magnitud, afectará inevitablemente a zonas del paseo marítimo, por lo que se habilitará un itinerario en Juan Carlos I.