La corriente ‘10, 10, 100 Centros Sociales’ impulsa el nacimiento de Arrabalde en Culleredo

En el marco del conocido movimiento ‘10, 100, 1000 Centros Sociales’ que recorre España desde hace unos cuantos años acaba de nacer Arrabalde. Un "proxecto para crear un novo centro social" y para "dinamizar política e culturalmente" Culleredo.





La iniciativa, impulsada exclusivamente por vecinos, surgió hace algo más de tres meses, el pasado 3 de octubre, tras la celebración de un encuentro ciudadano en el que analizaron "a actual situación social no conxunto do concello" y las consecuencias de lo que sus integrantes definen como "inacción municipal", que "fixo que a nosa terra fose perdendo a súa vida social e actividade cultural", expone Arrabalde.





En este contexto, ante el que consideran "imposible" quedarse de brazos cruzados "perante o desmantelamento das nosas redes e o noso territorio", sus promotores acordaron unirse "e organizarnos para recuperar a xestión das nosas vidas e dos nosos barrios", apuntan desde Culleredo.





En los próximos días, los miembros de este colectivo, que acaba de darse a conocer, a través de un manifiesto público por distintas vías, empezarán a divulgar sus primeras actividades, material y campaña para sumar socios y recaudar los fondos necesarios para ‘abrir’ Arrabalde.





Todas las acciones previstas se regirán por los mismos valores, es decir, por "a defensa da nosa cultura, a difusión dos principios propios do feminismo, os dereitos de autodeterminación e a promoción de modelos económicos sostibles ecolóxicamente con base no respeto á natureza e á humanidade", expusieron, en su manifiesto, publicado este domingo, día 15 de enero, los inspiradores del Centro Social do Arrabalde.