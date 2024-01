Un informe sitúa a la comarca compostelana como una de las más dinámicas económicamente

El documento publicado por el Club Financiero de Santiago, que fue presentado la mañana de ayer en el Pazo de Raxoi, muestra una mejora generalizada de los principales indicadores económicos del área. La alcaldesa, Goretti Sanmartín, subrayó los buenos datos del comprado de trabajo en Santiago, que la convierten en la ciudad gallega con menor tasa de paro.



La regidora municipal también destacó que “a información do mercado de traballo xa que non terceiro trimestre do 2023, Santiago foi a cidade galega con menor taxa de paro, situada nun 4,4 % e cun 57,7 % de taxa de ocupación cando non conxunto de Galicia a taxa de paro está non 9,3 % e nun 53,6 % a taxa de ocupación”. En definitiva, del estudio se extrae que la comarca gana población y refuerza su peso relativo en relación con la población de la comunidad.



Del mismo modo, el equipo relator del documento destaca entre las líneas de acción recomendadas la promoción de la natalidad y la retención del talento, la atención a la población envejecida, aprovechar más la financiación europea, el apoyo a la diversificación empresarial y la mejora de la competitivad, entre otras medidas.