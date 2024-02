Así será o novo pavillón de Vite

As obras de rehabilitación integral do pavillón municipal de Vite, confinanciadas con fondos Next Generation EU, contan cun orzamento global de máis de 1,2 millóns de euros e permitirán mellorar a eficiencia enerxética, a sustentabilidade, a accesibilidade e a seguridade do complexo.

A reforma integral do polideportivo de Vite pretende emendar a situación actual dunhas instalacións que datan da década dos 90 tras un uso intensivo durante máis de 30 anos. Para isto, levarase a cabo a construción dunha nova envolvente, a base de chapa ondulada microperforada cor branca, máis lixeira e permeable, cunha serie de ocos que permitirán introducir luz natural e mellorar a relación interior-exterior do edificio. Tamén se impermebilizará a cuberta para facilitar o seu illamento, conservando o soporte existente, pero renovando canlóns e baixantes. Os actuais lucernarios serán substituídos por novas placas de policarbonato celular opal a fin de recuperar a iluminación natural e evitar deslumbramentos.



Tamén se acadará un importante aforro enerxético mediante a substitución de luminarias por outras con tecnoloxía LED, substitución de acumuladores eléctricos de produción de ACS por bomba de calor de alta eficiencia e a instalación de paneis fotovoltaicos para autoconsumo, reducindo considerablemente o consumo actual do edificio. Nos vestiarios instalarase un sistema de ventilación con recuperación e calefacción.

Co obxectivo de resolver os problemas funcionais, de accesibilidade e seguridade do recinto, trasladaranse os aseos públicos e a conserxería á zona das bancadas, nas que se introducirán catro prazas adaptadas, dúas no nivel inferior e dúas no superior. Para mellorar os diferentes accesos, eliminaranse banzos intermedios e reelaborarase a rampla situada na fachada sur. Tamén se levará a cabo unha redistribución dos vestiarios e das dependencias auxiliares da planta baixa e a colocación de novas barandas, sinalización, etc.



A proposta nace dun estudo exhaustivo do estado actual e do funcionamento do edificio, así como da procura dunha posta en valor do equipamento dentro do tecido urbano. Todo iso, co principal obxectivo de resolver os problemas existentes relacionados coa presenza de humidade, a funcionalidade, a accesibilidade, as instalacións, así como o estado dos equipamentos deportivos.