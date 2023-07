La Xunta afirma que no existen indicios que acrediten vertidos contaminantes al río Mendo

La Xunta sostiene que no tiene indicios de vertidos al río Mendo. Así lo aseguró la conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez Mourelle, que incidió en que los resultados de las últimas analíticas realizadas evidenciaron claramente que “o que era necesario e imprescindible era o que nós viñamos defendendo e aconsellando: unha limpeza extrema de toda a rede e os depósitos municipais, que eran e son responsabilidade e competencia do Concello de Betanzos”.



La representante autonómica sostuvo que una vez que se completó esta desinfección, se comprobó que “a auga, a día de hoxe, é apta para o consumo”, como verificaron los estudios de Sanidade.



En cuanto a los vertidos que denuncia el Ayuntamiento de Betanzos, afirmó que Augas de Galicia, como responsable de la calidad de las aguas y de realizar controles periódicos de los ríos, “non ten indicios que acrediten a existencia dunha problemática de verquidos ao Mendo”.



“Insisto –añadió– a clave, neste caso, estivo na limpeza extrema da rede do servizo de abastecemento e dos depósitos municipais, como viña aconsellando a Xunta, e celebramos que por fin o Concello de Betanzoa atendera esa demanda”, matizó también Ethel Vázquez.



En cuanto al vertido detectado por Viaqua y que la institución municipal denunció ante el juzgado, la conselleira reiteró que “as análises de Augas de Galicia, un organismo oficial que vela polo interese público e non por un interese particular que pode ter unha empresa concesionaria, así como todos os informes, non acreditan en absoluto indicios de contaminación no Mendo”.

Calidad

Es más, la conselleira afirmó que la calidad del agua de este río en los últimos días es similar a la de otros, como el Tambre o el Umia. Interpelada sobre si le preocupa la apertura de diligencias por parte del te para aclarar la situación, aseguró que “para iniciar unha investigación xudicial hai que saber a quen se imputa , e eu non sei que información ten a alcaldesa de Betanzos”.



En cualquier caso, la conselleira aseguró “a máxima colaboración” de la Xunta para aclarar lo sucedido y que Augas de Galicia, como responsable del control de los vertidos, realiza “un seguimento exhaustivo e periódico e, a día se hoxe, reitero que non hai indicios de verquidos con contaminación ao río Mendo”.



En este sentido, apuntó a que “as características do Mendo nestas últimas semanas son similares, por non decir idénticas, ás dos outros ríos de Galicia”.



“A realidade –indicó– é que a Xunta tiña razón e que o virus estaba na rede e depósitos municipais do Concello de Betanzos”. l