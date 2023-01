Las visitas al pazo de Meirás enfrentan a los gobiernos de Oleiros y Sada

Tensión entre el Gobierno de Oleiros y el de Sada a cuenta de las visitas a Meirás. El primero acusó al segundo de cerrar el pazo a los escolares de toda Galicia, pues varios centros oleirenses (Juana de Vega, Valle Inclán, Rabadeira y Parga Pondal), a través de la institución municipal, tenían concertadas visitas para el mes que viene, “con datas acordadas desde o mes de outubro coa anterior concelleira” y Patrimonio del Estado había concedido las autorizaciones oportunas, “pero os actuais responsables do Concello de Sada non queren abrir o pazo entre semana para que os escolares galegos poidan visitalo”, apuntaron desde el equipo de Ángel García Seoane.



Unas acusaciones a las que se sumó Sadamaioría incidiendo en que “a desidia e a falta de interese dos concelleiros do Goberno tránsfuga obstaculiza e dificulta as visitas ao pazo de Meirás por parte da cidadanía” y a las que no dudaron en responder desde Sada asegurando que “o Goberno de Oleiros minte deliberadamente á primeira ocasión que pode” y que “estas visitas non foron denegadas”, sino que lo solicitado por los centros no se corresponde con lo dispuesto por el anterior Gobierno de Sada y el Estado, que establecieron las visitas para los viernes de 16.00 a 18.00; los sábados de 10.00 a 12.00 y de 12.00 a 14,00, y t los domingos, en horario de mañana y tarde, de 10.00 a 12.00, de 12.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00.