Las verbenas, las exhibiciones, el calor y la gastronomía ‘sitian’ A Coruña

Las verbenas, exhibiciones y concursos; la gastronomía y la artesanía, y el calor ‘asediaron’ la ciudad A Coruña, igualmente entregada a las Festas de María Pita. Casi ningún municipio del área sorteó la ‘xolda’ anterior a las muchas que vendrán con el Día de Santa María. Cada uno a su manera pero combinando siempre tradición e innovación para atraer visitantes y entusiasmar los vecinos tras dos años sin festejar –o de celebrar con restricciones– a causa de la crisis del covid-19.



1. La ‘revolución’ del I Rock Infantil en Cambre

Con la intención de crear cantera y transmitir la pasión por el rock and roll a los niños, el Ayuntamiento de Cambre organizó el I Rock Infantil, en el teatro del Parque da Igrexa de Santa María.



Hasta allí se acercaron cientos de niños y niñas de la comarca coruñesa, que recibieron un pañuelo con la imagen del evento que pudieron vestir para el inicio de los conciertos, incluidos los del compositor, músico y productor Paco Pakolas, que ejerció como padrino de esta cita, y los de La Gramola Gominola, la Rock School de A Coruña y la Banda Xuvenil Sementeira de Cambre.

2. La Cebola Chata de Miño, hermanada con Valencia

Miño acogió una nueva edición de Feira da Cebola Chata con numerosas actividades culturales y de ocio, desde animación musical a exposiciones, pasando por talleres gastronómicos y de cestería y una comida popular a cargo del Club Náutico de Miño.



Además, visitó el municipio una delegación del ayuntamiento valenciano de La Pobla de Vallbona, donde la cebolla también cuenta con una gran tradición culinaria, con el que se anunció la voluntad de un hermanamiento a propósito de la ‘ceba’ y de la ‘cebola’.

3. Más de 3.000 kilos para celebrar treinta años

Lorbé cerró las Festas do Carme con la XXX la Festa do Mexillón, del que repartieron tres toneladas para conmemorar treinta años de uno de los eventos culinarios más esperados en As Mariñas.



Desde el jueves, la organización aprovechó para exaltar la navaja, la cigala y el pulpo, porque “a la gente le gusta Lorbé para comer”, indicaron desde la Comisión de Festas do Carme.



Además, Oleiros también despidió la Mostra de Alfaroleiros que, como en cada edición, contó con artesanos de toda España.

5. La vistosidad de la Festa do Cabalo de Teixeiro

La Festa do Cabalo en Teixeiro, una de las más atractivas de la comunidad para los seguidores del mundo ecuestre, volvió con ansia, entre aplausos de los vecinos y el entusiasmo de los participantes, que no dudan en “saltar” de una provincia a otra, o incluso cambiar de autonomía, para competir y contemplar los ejemplares más vistosos de Galicia.