Vecinos de Curtis ven mal la televisión y tienen problemas para conectarse a internet

Dos centenares de vecinos de Curtis tienen dificultades para ver la televisión, conectarse a internet o hacer una llamada de teléfono. El Ayuntamiento exige a Amtega (Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia) que resuelva los problemas de cobertura móvil y de señal de TDT que hay en las aldeas de A Hedrada, A Pedreira, O Castro, Vilariño y Pontavila de la parroquia de Foxado.

En el escrito remitido a la Amtega también se reitera la falta de este servicio en los núcleos rurales de Os Godulfes, As Merelas, O Codeso y A Braña de la parroquia de Fisteus, ya que, en palabras del alcalde del municipio, Javier Caínzos “continúan cos mesmos problemas e mesmo se agravaron”.

Los problemas para poder realizar una llamada, conectarse a internet o poder ver la televisión constituyen una situación "preocupante" para "as persoas dependentes de alta no servizo de teleasistencia e de axuda a domicilio que lles resulta imprescindible así como para as diferentes gandeirías ubicadas nestas zonas que se encontran con dificultades á hora de xestionar a súa actividade diaria. Reclamamos uns servizos de calidade no rural adaptados ao século XXI”.