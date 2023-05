Sanidade ordena restringir el uso de agua de la traída en todo Betanzos

Restringido el consumo de agua de la traída en todo Betanzos. La Conselería de Sanidade acaba de trasladar aal Ayuntmaiento de Betanzos que "no contexto do abrocho de posible orixe hídrica que está a ocorrer" y con la intención de "reducir ou eliminar potenciais riscos para a saúde da poboación", los usuarios "restrinxan o uso da auga do abastecemento" , de manera que esta no se utilice "nin para a inxesta (bebida ou preparación de alimentos), lavado de alimentos nin hixiene bucodental", apuntaron los responsables municipales antes de señalar que "as mostras recollidas o domingo", tras conocerse más de medio centenar de casos, muchos de ellos en Pai Menni y en la Urbanización de A Condesa, "están dentro dos parámetros exigidos", informan desde el Liceo.

En cualquier caso, al no poder descartar en estos primeros estadíos de la investigación del brote la implicación de otras instalaciones como las fuentes públicas no conectadas a la red municipal, "tamén se restrinxe o seu uso" en todo Betanzos.

Sanidade trasladó esta comunicación a Betanzos a la espera de contar con los resultados de todas analíticas que está a elaborar, despois de recoller onte tomas en distintos puntos durante o día de onte.

Asimismo, la empresa concesionaria continúa realizando un seguimiento detallado y "durante a tarde se coñecerán os resultados das mostras recollidas onte en varios puntos da rede", informó el Ayuntamiento de Betanzos.