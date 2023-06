Sanidade determinará la próxima semana si el agua de la red de abastecimiento de Betanzos es apta para el consumo

La alcaldesa en funciones, María Barral; técnicos de la empresa concesionaria del servicio de abastecimiento de agua y responsables de Sanidade mantuvieron este mediodía en Santiago una reunión de seguimiento por la situación del agua, el brote de gastroenteritis y el plan de desinfección realizado para la eliminación del 'Norovirus'.

La regidora explicó que el programa de desinfección desarrollado por Viaqua, siguiendo los planteamientos realizados desde Sanidade, está finalizado con lo que “mañana mismo desde Sanidade se tomarán muestras en varios puntos de la red para, posteriormente, realizar la correspondiente analítica para comprobar que la desinfección ha sido correcta”.



Posteriormente, la próxima semana, Sanidade tomará otras muestras en otros puntos que determinarán, tras su análisis en laboratorio, si el agua es apta o no para el consumo. En todo caso, “se espera que el día 15 y no antes de esta fecha sea cuando se determine si el agua está apta o no para el consumo”.



María Barral también indicó que por parte de Augas de Galicia se tomaron, tal y como pedía el Ayuntamiento de Betanzos, muestras en varios puntos del río, en la zona de captación y río arriba. Con todos los resultados sobre la mesa, se determinará el día de vuelta a la normalidad.