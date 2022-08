Un sábado frenético de música sin cuartel y ‘papeo’ cede paso a un domingo más relajado y ‘cultureta’

A la tempestad sigue la calma. Nada original, la verdad, pero es lo que hay. A un sábado frenético en la que la música sonó como si no hubiese un mañana y lo del ‘papeo’ es para hacérselo mirar va a seguirle una jornada dominical, por así decirlo, un poco más relajada y un contenido con un marcado carácter cultural.



Si a Rosario Flores, con su ‘Gato’, hizo retumbar las galerías de los Soportales de Betanzos con su ‘duende’ y ‘genio’ hoy parece que no habrá que llamar a ningún vidriero tras la actuación del grupo de folk Treixadura que ofrecerá un recital, en la plaza de los hermanos García Naveira, a las 22.00 horas.



Por su parte, la Cigalada 3.0 que se celebró a lo largo de tarde-noche en la localidad cullerdense de Boedo, en la que se asegura se distribuyeron 2.000 raciones (que no está nada mal), cede el paso a la reunión que mantendrán las asociaciones de Cambre, desde las diez, en el parque de la Iglesia, para mostrar sus actividades. Pero, que no cunda el pánico, no todo va a ser hablar y debatir. Durante el encuentro también habrá actuaciones musicales y demostraciones teatrales hasta bien entrada la tarde.