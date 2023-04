Rueda apoya a Cecilia Vázquez en el acto de presentación de la candidatura del PP de Betanzos

El presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, acudió a la presentación de la candidatura con la que el PP de Betanzos concurre a las elecciones municipales y allí, en el Alfonsetti, aseguró que “votar a Cecilia Vázquez é apostar por un concello renovado, máis forte e á altura do seu papel histórico”, intervino el mandatario autonómico en un acto al que también acudió la secretaria xeral Paula Prado.



Rueda destacó que “a ilusión e as ganas que amosan Cecilia Vázquez e o resto de compoñentes da súa candidatura serán claves para poder apostar a partir do 28-M” por otro Betanzos. “Coas ganas de Cecilia, Betanzos gaña. Co equipo de Cecilia, Betanzos avanza. Imos recuperar o Betanzos que merecen os betanceiros”, añadió Rueda.



En su intervención, la candidata Cecilia Vázquez presumió de una candidatura conformada por trece hombres y catorce mujeres “de diferentes idades, traxectorias e orixes que pretende aglutinar a mellor representación de Betanzos para que calquera veciño se vexa reflexado nela” porque “temos que recuperar a nosa identidade para que Betanzos volva ser a cidade que foi, co seu merecido e destacado liderado como cabeceira comarcal”, sostuvo Vázquez antes de animar a los suyos a ser responsables de sus destinos y del “destino brillante e exitoso que Betanzos merece”.