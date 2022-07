La rotura de una tubería obliga a cortar el agua durante varias horas en Arteixo y Vilarrodís

La rotura de la tubería general de agua que abastece el centro de Arteixo, Vilarrodís y otros núcleos de habitantes cercanos registrada a primera hora de la noche del martes, obligó a realizar cortes de suministro para reparar una avería que el Gobierno de Carlos Calvelo calificó de “grave”, convencido de que las tareas para poder reanudar el servicio se alargarían varias horas afectando a la actividad normal de miles de vecinos de Arteixo.



Los servicios municipales trabajaron durante toda la noche en la reparación de la tubería dañada y por la mañana quedó restablecido el suministro tanto en Arteixo como en Vilarrodís.



‘Municipalización’ en Oleiros

Por su parte, el Ayuntamiento de Oleiros anunció la entrada en funcionamiento de la empresa municipal de agua Aquaoleiros.



Ésta comenzó ayer a gestionar el servicio de abastecimiento de agua a los domicilios oleirenses, si bien “os veciños e veciñas non terán que realizar ningún cambio, simplemente se notará que o formato do recibo cambiará a partir da trismetralidade que se emite no mes de setembro”, explicó el Gobierno de García Seoane.



En cuanto a la atención presencial, pasará a realizarse en la tercera planta del edificio de Facenda Municipal de Oleiros, en la avenida de Francisca Herrera, en horario de 8:30 a 13:30.



También es posible dirigirse a Aquaoleiros a través del teléfono 981610602 o del correo aquaoleiros@aquaoleiros.gal.