La ‘retirada’ de un muro de Santa María de Donas alerta a los vecinos de Betanzos

La sorpresa saltó en la última sesión ordinaria cuando la portavoz nacionalista, Amelia Sánchez, interpeló al Gobierno de María Barral sobre la supuesta “desaparición dun dos muros que se conservaban do Mosteiro de Donas”. La construcción, ahora en rehabilitación, está considerada la más antigua de la ciudad, anterior incluso a su traslado desde Tiobre. De ahí las alarmas de los vecinos que escucharon la intervención de la edil del BNG: “Tiña comunicado que as obras que se desenvolven no Mosteiro de Donas ían conservar os dous arcos que, até que empezaron estas, sobrevivían no edificio (...) pero un dos muros foi completamente demolido”, expuso la representantes nacionalista que, tras exigir explicaciones y aclarar si se i nformó de esta situación a la Dirección Xeral de Patrimonio, cuestionó que “con actuacións como estas, tirando elementos orixinais do noso patrimonio e construíndo sucedáneos, estase a empobrecer Betanzos como cidade e sociedade”, añadió Sánchez.



La r espuesta del Gobierno de Barral, a través del responsable de Obras e Infraestructuras, incidió en la imprudencia del BNG pues “si se hubiesen dirigido a dónde corresponde tendrían toda la información antes de realizar acusaciones erróneas que dejan en entredicho, incluso, la los técnicos que supervisan y dirigen este proyecto” de Donas. En este sentido, aseguró que el muro y el arco al que apuntan, “se restaurarán y conservarán para poner en valor los arcos, y en ningún caso se eliminarán” y explicó que “lo que se hizo, siguiendo las indicaciones de Patrimonio de la Xunta fue retirar el muro y arco, dada la situación en la que se encontraba para enumerar una por una cada piedra que lo componían y volver ahora a recomponerlo siguiendo el sistema constructivo original como así indicó el organismo autonómico que se hiciese”, resumió Diego Fernández.



La actuación alcanza los 372.700 euros, que costearán la Duputación de A Coruña y el Ayuntamiento de Betanzos, y con ella se intentará “devolverle vida a una pieza singular, el derecho a ser usado y entendido como espacio público de uso”, según explicó la alcaldesa, María Barral.