Reportaje | “A ver se, despois do Globo, tamén nos quitan Os Caneiros”

Incredulidad, estupor, indignación, enojo, enfado. Escójase el que se quiera de estos sentimientos para reflejar la conmoción que ha dejado entre los vecinos de Betanzos la noticia, ya entrada la madrugada del sábado, de que el Globo (en mayúsculas) no se va a fabricar y que, obviamente, su vuelo no se podrá incluir en el cartel de actividades de las fiestas de San Roque que, si nada más se tuerce, se celebrarán entre los días 14 y 25 de agosto. Aunque no todos lo tienen muy claro.



“A ver se, despois do Globo, tamén nos quitan Os Caneiros”, afirma con sarcasmo un hostelero de Os Soportales, que con bastante probabilidad será uno de los más afectados económicamente por el que es uno de los principales atractivos del San Roque. A la altura, salvando las distancias, de lo que pueden suponer los encierros de San Fermín para una ciudad como Pamplona.



Lo que sí supondrá una considerable merma de ingresos con los que ya se contaba en la cuenta de resultados del verano conduce a un responsable de otra cafetería vecina a la indignación.



“Se non se bota o Globo este ano, que dimitan todos”, dice este hombre, al tiempo que declara su indiferencia sobre quien, (o quienes), recae la responsabilidad de que el aerostato no se eleve este año sobre la plaza de O Campo la madrugada del día 16.

Y es para esta responsabilidad para la que los betanceiros buscan ‘padres’. Unos señalan al PSOE, otros al BNG, también los hay que responsabilizan al PP e incluso a la propia familia Pita, encargada de fabricar el aerostato desde el siglo XIX. Los motivos que se apuntan son variados pero se resumen esencialmente en dos: política y dinero.



Sin embargo, para aclarar algo el insólito hecho de que el Globo en 2013 no derive en una invasión de la plaza de los hermanos García Naveira la única que, a excepción del escueto comunicado de la Fundación, se ha pronunciado ha sido la portavoz y edil del Bloque Nacionalista Galego, Amalia Sánchez, por otra parte, ampliamente criticada por su papel en la desaparición, también del cartel de festejos, del acto de proclamación de la reina de las fiestas. Lo ha hecho para mostrar tristeza “de que non haberá Globo nas festas deste ano”.



“A familia Pita, a Fundación e o Goberno local teñen a obriga de explicarnos a todos os veciños porqué este ano non imos ter Globo e agardamos que se atope unha solución que garanta que se vai recuperar”, dijo Sánchez.