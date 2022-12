Reportaje | Betanzos vota para elegir entre siete ideas qué obra ‘solicitada’ acometerá en 2023

Comienza la votación de los Presupuestos Participativos de Betanzos. Tras el análisis de las 63 propuestas presentadas –27 convenían la construcción de un ‘pump track’ con cargo a las cuentas de 2023– siguiendo los criterios de la convocatoria, se seleccionaron siete, incluida la del circuito para ciclistas y skaters, y de ellas saldrá la elegida, según adelantó la alcaldesa, María Barral.





En cualquier caso, como en ediciones anteriores, "se tendrán en cuenta cada una de ellas para que, en la medida de lo posible y aprovechando los distintos planes provinciales y otras convocatorias públicas de diferentes administraciones, ir incorporando otras peticiones presentadas a esta iniciativa de Presupuestos Participativos de Betanzos".





Las votaciones se alargarán hasta el 23 y podrán realizarse por medios telemáticos y en una urna ubicada en el registro (Edificio Archivo). Para hacer efectivo el voto, los ciudadanos deberán cumplir los requisitos de empadronamiento y edad, cubrir un documento con sus datos personales y, en la relación de las propuestas que concurren, marcar la elegida para este 2023.





Una vez concluido el plazo, se dará a conocer la propuesta o propuestas seleccionadas que se acometerán con los 100.000 euros reservados para la actuación o actuaciones escogidas en este proceso por los vecinos de Betanzos. En este sentido, la primera edil indicó que si la seleccionada no cubre la totalidad de la partida presupuestaria, el sobrante se destinará a las siguientes, siempre y cuando sean viables, hasta agotar los mencionados 100.000.





Seleccionadas

Una de las seleccionadas en la creación de unas instalaciones cubiertas para la práctica deportiva con porterías, canchas de baloncesto, rocódromo y pista de tenis que, en caso de llevarse a cabo en las existentes en O Carregal, "estaría condicionada ao límite da cotía consignada", y además, esta pista deportiva "conta xa con porterías e canastas de baloncesto", expusieron desde Betanzos.





Otra de las actuaciones solicitadas que superó la selección inicial es el saneamiento de A Condomiña. En este caso, "o ámbito da actuación podería quedar limitado polo gasto máximo fixado, xa que hai un tramo do camiño no que tamén sería necesario cambiar a tubaxe de abastecemento ao ser ésta de fibrocemento", detalló el Gobierno de Barral.





En cuanto al ‘pump track’, ninguna de las 27 solicitudes recibidas señala el espacio idóneo para su ubicación, "requisito exisido no protocolo regulador dos orzamentos participativos para a presentación das propostas", pero visto que se trata de una instalación deportiva al aire libre y no de una construcción, "pódese considerar que a ubicación máis indicada para ela é a localizada na parcela do Parque do Pasatempo"





También se seleccionaron la renovación de máquinas y material del gimnasio municipal; pintar pasos de peatones con pintura antideslizante y bandas rugosas en la rotonda de As Cascas; el cambio del sistema de climatización de la piscina, y una pista de salto y de atletismo, que se plantea ubicar en O Carregal. 