Regreso de Bergondo a Betanzos: Barral recibe con ‘honores de estreno’ el cierre recuperado de El Pasatiempo

Betanzos acaba de recuperar uno de los elementos originales de El Pasatiempo. En concreto, la barandilla de hierro y algunas de las pilastras que la sostenían, halladas en el Pazo de Armuño, en la parroquia bergondesa de San Juan de Lubre. En la ciudad eran muchos los que conocían que éste había sido el destino de la verja de la Entrada de los Leones, pero hasta hace unos meses nadie sabía que sus anteriores titulares también habían adquirido estas piezas para adornar los exteriores del inmueble, uno de los más antiguos de Bergondo.





Ahora, tras el acuerdo anunciado antes del verano con los actuales propietarios, volvieron 'a casa', a su sitio, al Estanque del Retiro de la Huerta de Don Juan.





Los responsables municipales destacaron "la colaboración y generosidad" de los dueños del inmueble, en San Juan de Lubre, que no solo donaron estas piezas, que tenían en desuso, sino que también permitieron acceder al tramo de barandilla original colocada en el pazo en torno a 1950 para "hacer un molde y poder así reproducirla con el diseño" dispuesto por Juan García Naveira para el Estanque del Retiro.





Así, al encontrar la ‘auténtica’, los restauradores retiraron la instalada durante la reconstrucción del espacio y que "no tiene parecido con la inicial", reconoció el Ayuntamiento de Betanzos.









Complicaciones

En su momento, el arquitecto Xan Casabella y la restauradora Uxía Aguiar, dos de los expertos que intervienen en El Pasatiempo, explicaron que el Estanque del Retiro es una de las áreas "máis complexas" de El Pasatiempo y, en este sentido, destacaron la importancia de la cesión de las piezas halladas en Armuño. "Os donos ceden todos os elementos que eles non están usando, e dos demáis permitiron facer uns moldes para poder colocar unhas réplicas, co que, tras a restauración, o aspecto do Estanque do Retiro será practicamente igual co orixinal" dos García Naveira.





En concreto, se recrearon las pilastras y la barandilla, utilizadas en el pazo tanto como cierre de un estanque de los jardines y como protección de una escalera de la construcción, aunque algunos elementos se encontraron en un cobertizo, sin uso y sin que sus propietarios conociesen que eran parte del Parque de El Pasatiempo de Betanzos.