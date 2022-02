Las redes sociales estallan ante la denuncia de un supuesto caso de maltrato animal en Betanzos

La denuncia de “Perros Invisibles” por el supuesto caso de maltrato de un animal en A Magdalena causó un enorme revuelo en las redes sociales, donde este colectivo colgó varios vídeos, y movilizó a cientos de ciudadanos en toda España, que no dudaron en contactar con el Ayuntamiento de Betanzos hasta casi colapsar la centralita para exigir una intervención inmediata para “salvar” a Orque. Según su relato, el perro permanece día y noche encadenado en el exterior de la casa, está sucio y mal alimentado, pero sus dueños no solo lo niegan, sino que aseguran que está enfermo, y de ahí su apariencia débil, y está siendo atendido por un veterinario, con especial seguimiento en las últimas semanas, con lo que rechazaron la oferta de los animalistas, que solicitaron su cesión, incluso ofreciendo una cantidad de dinero, según apuntaron a través de un comunicado y de Instagram.



Este martes, más de una treintena de ciudadanos –algunos de ellos, acompañados por sus mascotas– convocados a través de las redes sociales, se concentraron delante de la vivienda, custodiada por la Guardia Civil. Tanto el perro como sus dueños permanecieron en el interior a pesar de las reivindicaciones de los manifestantes, que se decían dispuestos a acoger y cuidar a Orque.



Hace un par de días, dos integrantes del colectivo acudieron a la casa para recriminar la situación del animal, e incluso cursaron sendas denuncias ante la Policía Local y el Ayuntamiento de Betanzos alegando que este caso supone una clara vulneración de la Ley de Protección y Bienestar de los Animales de Compañía en Galicia que, en su artículo nueve, “se prohíbe mantener a los animales de la especie canina atados de forma permanente o limitarles los movimientos que son necesarios durante la mayor parte del día”, e incluso solicitó la intervención urgente del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.



Los responsables municipales, teniendo en cuenta el cariz que está tomando el caso, emitieron una nota para aclarar que “tanto los informes de la Policía Local como del Seprona de la Guardia Civil indican que se trata de un animal de avanzada edad con una enfermedad diagnosticada y tratada, que no sufre malos tratos, ante lo cual, como administración, el Ayuntamiento de Betanzos no tiene potestad para incoar expediente de decomiso”, e inciden en que “en contra de lo dicho en redes sociales, está identificado a través de microchip implantado en junio de 2012”, a lo que se suma “la documentación aportada” por los propietarios, que confirma que “al animal se le está realizando un seguimiento de su enfermedad a través de una clínica veterinaria con un tratamiento para ello”.