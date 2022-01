El rechazo vecinal al enlace de Infesta llega al Congreso con una iniciativa del BNG

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha llevado hasta el hemiciclo una iniciativa reclamando información al Gobierno sobre el proyecto del enlace de Infesta, en Betanzos, dentro de la variante Espantosa-Montellos.



Las quejas vecinales son numerosas –con concentraciones recientemente– y la organización nacionalista se une a ellas alertando del “gran impacto” que tendría el trazado propuesto para los núcleos de población próximos, y propone que se estudie otra alternativa.



Acompañado por la portavoz municipal del BNG en Betanzos, Amelia Sánchez, además de la responsable comarcal de As Mariñas, Cristina López, Rego charló con los vecinos de Infesta para conocer de primera mano su situación. “O trazado proposto tería unha gran afectación sobre as vivendas e isto está causando unha gran preocupación entre a veciñanza de Montellos” declaró Rego, recordando que los afectados no han tenido “en ningún momento” conocimiento sobre este proceso. La nueva vía enlazaría la N-VI con la A-6 y la AP-9.



“De levarse a cabo este proxecto, provocaríase un grave impacto sobre o núcleo de Infesta e entendemos que o Ministerio ten que buscar outra alternativa a este trazado que, ademais de rematar coa preocupación veciñal, supoña un menor impacto nas vivendas de Montellos” reclama Rego.



La organización señala que ha solicitado toda la información sobre esta actuación al Ministerio de Transportes para poder colaborar con los afectados.