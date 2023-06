El programa PEL-Pemes de la Diputación invierte casi un millón de euros en el área coruñesa

La Diputación de A Coruña financió con 5,5 millones de euros la contratación de 544 personas en pequeñas y medianas empresas de la provincia. En el caso del área coruñesa, el montante llega casi hasta el millón de euros, entre los 515.410,75 euros de la línea de creación y ampliación y los 377.742,53 de mantenimiento.

La institución provincial ha publicado en el BOP la resolución de la concesión definitiva de las ayudas, con las que financiará 326 nuevas contrataciones y subvencionará, por segundo año consecutivo, la contratación indefinida de 218 personas trabajadoras en pymes y microempresas que tengan su domicilio fiscal en un ayuntamiento de menos de 20.000 habitantes en el provincia de A Coruña.



“O obxectivo desta liña do PEL é apoiar a creación de emprego estable e de calidade, especialmente nos concellos máis pequenos e rurais da provincia, permitindo a 544 persoas ter unha oportunidade laboral e contribuíndo ao mesmo tempo a fixar poboación”, afirmó el presidente en funciones de la Diputación, Valentín González Formoso, que destacó también el incremento del presupuesto inicial para atender el elevado número de solicitudes que se registraron. o presidente en funcións da Deputación, Valentín González Formoso, que destacou tamén o incremento do orzamento inicial do programa para poder atender o elevado número de solicitudes que se rexistraron.



Ayudas concedidas en la línea PEL-Pymes Creación y Ampliación

A CORUÑA Solicitudes concedidas Importe solicitado de las concedidas Importe concedido Abegondo 2 22.071,72 € 18.125,00 € Aranga 3 26.732,92 € 26.732,92 € Betanzos 4 55.643,14 € 51.866,12 € Carral 3 30.711,58 € 29.375,00 € Coirós 2 29.896,00 € 23.750,00 € Curtis 13 162.610,15 € 146.436,69 € Irixoa 1 14.723,50 € 13.750,00 € Miño 6 70.428,29 € 65.428,29 € Paderne 4 47.563,08 € 42.384,23 € Sada 4 27.807,74 € 23.562,50 Sobrado 3 44.270,05 € 37.750,00 € Vilasantar 3 39.218,00 € 36.250,00 € A CORUÑA 48 571.676,17 € 515.410,75 €

Ayudas concedidas en la línea PEL-Pymes Mantenimiento