El plan director propuesto por la Xunta incorpora nuevos usos para El Pasatiempo

La Xunta presentó el Plan Director del Parque de El Pasatiempo, la hoja de ruta para el mantenimiento y conservación preventiva de la Huerta de Don Juan. Entre sus propuestas, está la incorporación de nuevos usos compatibles con su valor cultural, tal y como indicaron los directores de Turismo, Cultura y Patrimonio; el delegado territorial en A Cpruña y la alcaldesa de Betanzos.

Como indicó la directora xeral de Patrimonio Cultural, María del Carmen Martínez Insua, este documento es el resultado de la acción desarrolada en los últimos años por parte del Gobierno de la Xunta para la puesta en valor del Parque de El Pasatiempo, y que se inició con la declaración de este espacio como Ben de Interese Cultural (BIC) aprobada en 2020.

“Para seguir dando pasos na súa recuperación, o ano pasado o Goberno autonómico contratou a redacción desta folla de ruta para afondar no seu coñecemento, nas súas condicións actuais e definir as liñas de actuación futuras para a súa conservación”, indicó Martínez. Un documento "que agora se traballará co Concello de Betanzos para o que se proporá un calendario de reunións", añadió la representante de Cultura.

Por su parte, la directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, incidió en lainversión de 1,5 millóns de eurospara el desarrollo de este plan, dentro de las aportaciones del Plan Xacobeo Next Generation, "para o que se desenvolverá tamén un convenio de colaboración co Concello de Betanzos".

Planificación

El equipo técnico encargado de la elaboración del Plan Director de El Pasatiempo realizó un intenso proceso de investigación, inventario y análisis de patologías, apoyado en pruebas para el estudio de los materiales y de los sistemas constructivos empleados en su día por Juan García Naveira.

Como resultado, el documento ofrece una planificación global que tiene en cuenta los elementos urbanísticos y arquitectónicos de Betanzos, entre otros aspectos, y varias líneas de actuación.

Entre otras cuestiones, incorpora una propuesta de "plan de mantemento e conservación preventiva con actividades, actuacións e intervencións materiais periódicas que se consideran necesarias para garantir o mantemento e conservación do parque".

El documento también pone el foco en los usos de El Pasatiempo y define algunas actividades futuras para él "sempre baixo criterios de compatibilidade cos seus valores culturais, incluíndo a organización de obradoiros e actividades que permitise darlle usos educativos, formativos e de investigación, entre outros", intervino uno de los redactores del plan, Mario Crecente.

El nuevo plan director tiene, además, un apartado de actuación en restauración y recuperación, otro de accesos y accesibilidad, áreas verdes, instalaciones y equipamiento social, cultural y turístico destacando "un área de mantemento e un espazo de participación".