El personal del SAF de Oza-Cesuras reivindica la rescisión del contrato

Las empleadas del Servizo de Axuda no Fogar de Oza-Cesuras, solicitaron la rescisión del contrato a la actual concesionaria por lo que consideran “múltiples incumprimentos” de la normativa y, coincidiendo con el 8M, la secretaria xeral de CCOO do Hábitat, Alejandra Gesto, se desplazó hasta el municipio para acompañar “ás traballadoras do que é o SAF máis precarizado de Galicia”.



La representante sindical aseguró que “nunca vin un esperpento semellante” y acusó al alcalde, Pablo González Cacheiro, de acercarse a la plantilla para, en medio de la protesta, “quitar unha foto para as redes sociais presumindo de apoialas”, censuró Gesto.



Las empleadas también rechazaron el apoyo del regidor, al que instan a que “cumpra coa súa obriga” que, en su opinión, pasa por “aplicar de xeito contundente» o réxime sancionador contra a contrata”, y advierten de que el servicio se está coordinando desde Santiago y que el Gobierno de Oza-Cesuras “só reaccionará cando pase algo grave no SAF”.



Desde la oposición, tanto el PSOE como el BNG anunciaron que, a través de sendas mociones, exigirán “o cumprimento da normativa laboral na prestación do Servizo de Axuda no Fogar”.









Moción





Mientras el personal se concentraba en el exterior de la casa consistorial, el pleno aprobaba por unanimidad la moción de los nacionalistas en “apoio ás traballadoras do Servizo de Axuda no Fogar” en la que se insta también a “garantir os dereitos laborais das empregadas do SAF”.



La portavoz del BNG, Estefanía Busto, expuso que “o presente 1 de xaneiro entrou en vigor o actual contrato do Servizo de Axuda no Fogar, adxudicado á empresa Osventos Innovación en Servicios, S.L. O principal criterio para esta adxudicación é o menor prezo por hora, non chegando neste caso aos 15 euros / hora, mantendo as empregadas que é imposíbel manter un servizo de calidades por este importe” dijo Busto.



Para la representante nacionalista “trátase dunha profesión feminizada e que as profesionais destes servizos están deixando constancia desde hai anos dos abusos das empresas concesionarias, e que a propia administración ten a obriga de garantir a calidade no traballo en empresas que licitan coa administración e que reciben cartos públicos”, intervino, en la misma sesión, la concejala del BNG.