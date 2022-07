Paderne suspende el suministro de agua durante 36 horas por la sequía y el consumo excesivo de los últimos días

El Ayuntamiento de Paderne emitió esta mañana un comunicado para, con carácter de urgencia, anunciar un corte de suministro de agua de más de un día que comenzará este jueves, día 14 de julio, a las 13.00 horas y se alargará hasta el viernes 15, a las 21.00.



En el bando, el alcalde, César Longo Queijo, señala que, “debido á seca, ás altas temperaturas e a un consumo excesivo de auga procedente da traída municipal fóra do uso doméstico”, se acordó cortar el agua durante más de veinticuatro horas y así se lo traslada a los vecinos de Paderne.



Desde el BNG adelantaron que, ante este anuncio, presentará una moción de urgencia en la sesión extraordinaria prevista para mañana después de que los vecinos les trasladaran “a súa fonda preocupación ante o anuncio do concello de levar a cabo un corte de auga de grandes dimensións” y que, según el portavoz nacionalista, Manel Pérez, se une a otro comunicado, hecho público el pasado lunes, informando de “fugas no subministro e posíbeis cortes no servizo á veciñanza” en todo Paderne. Así, además de información clara, los nacionalistas solicitarán que “os cortes, de seren necesarios, non sexan de tantas horas de duración para non afectar de maneira considerábel a vida diaria dos cidadáns”, continuó el edil del BNG.



“Parece obvio que Goberno de Paderne non fixo unha previsión adecuada no que respecta ao subministro de auga”, pues “o normal sería pedir informar primeiro á veciñanza deste problema cando se detectou e comezar con outro tipo de medidas de aforro e non cortar directamente o subministro de auga durante día e medio, co impacto que esta medida vai ter” en la actividad habitual de los residentes en Paderne.



Con todo, este no sería el primer año en que el municipio tiene que tomar esta medida coincidiendo con los meses de verano.