Oleiros suma otro año como líder en la creación de empresas en el área

El ayuntamiento de Oleiros repitió en 2021 como la localidad del área metropolitana coruñesa con mayor número de empresas creadas, un total de 81, lo que supone un incremento del 20,9% con respecto a 2020, año en que también fue líder de la comarca.





Según los datos facilitados por el Instituto Galego de Estatística (IGE) sobre el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme), Oleiros alumbró 14 sociedades más que en el año de la llegada del covid-19 y acusa menos que otros municipios el impacto de la pandemia. La puesta en marcha del vivero de empresas de Iñás, el espacio de coworking de la Diputación en el pazo de Arenaza y la implantación de numerosas firmas en Parque Oleiros son algunos de los factores de la buena salud empresarial del municipio.





Arteixo pierde fuelle

Atrás quedaron, o por lo menos hasta nuevo aviso, los años en que Arteixo era punta de lanza en este ámbito. La tierra de Inditex no solo no fue inmediata perseguidora de Oleiros en 2021 sino que se sitúa en el cuarto puesto del área metropolitana, con 38 empresas creadas, frente a las 46 del año anterior. Arteixo es uno de los pocos ayuntamientos, junto a Carral y Abegondo, que el año pasado no fue capaz de superar los registros de 2020.





Carral, de hecho, obtiene una de las peores marcas, descendiendo un 68% al anotarse ocho iniciativas empresariales frente a las 25 de la anualidad anterior.





En otra dinámica se encuentran Culleredo y Cambre, segunda y tercera de la clasificación con 44 y 41 nuevas sociedades, una tendencia al alza que se ha dado en los últimos años. Las siguientes en la tabla son las localidades de Sada y Bergondo, con 23 firmas cada una.





En la comarca betanceira la Ciudad de los Caballeros es la líder. Con 20 nuevas empresas frente a las 12 del año anterior, se sitúa a la cabeza seguida de cerca por una sorprendente Oza-Cesuras, que sumó once sociedades y crece un 450% si se tienen en cuenta los datos del año 2020.





Coirós y Curtis también lograron mejorar sus cifras en un 600% y un 133%, respectivamente. Miño suma seis empresas nuevas, Vilasantar se anota cuatro y Paderne tres, mientras que Aranga e Irixoa contabilizan dos cada una. Vilarmaior, por su parte, es el único municipio de las comarcas de A Coruña y Betanzos que no vio nacer ninguna sociedad en 2021.