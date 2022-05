Oleiros culpa a Cambre de retrasar el arreglo de una tubería en A Tapia

El lunes se detectó una rotura de la red general de abastecimiento de agua de Oleiros en la Costa da Tapia. A pesar de estar en Cambre, la tubería es titularidad oleirense, motivo por el que el Ayuntamiento pidió permiso a la Policía Local cambresa para actuar en la zona, siendo derivados al Gobierno municipal. Dado que el martes era festivo, la solicitud se tuvo que hacer ayer miércoles, y el permiso para actuar ha quedado establecido a partir de mañana.



En este punto, el Ayuntamiento de Oleiros culpa al de Cambre de retrasar esta actuación, catalogada de urgencia, algo que rápidamente tuvo contestación cambresa, asegurando que la solicitud se tramitó “de urgencia” en menos de dos horas.









Cronología





Según el Ayuntamiento de Oleiros, fue la empresa de aguas de Cambre quien alertó de la avería el pasado lunes, transmitiéndole el hecho a su homóloga en Oleiros, Sergesco.



La tubería en cuestión procede del puente de O Burgo, es propiedad oleirense y presta servicio a una buena parte de la parroquia de Nós y a las viviendas de la calle de Castelao de Cambre.



Se contactó a la Policía Local cambresa para que desalojase las plazas de aparcamiento necesarias para acometer el arreglo. Los agentes trasladaron que la petición debería hacerse al Ayuntamiento.



Así lo hicieron desde Sergesco, con la respuesta de que la actuación podría comenzar este viernes, aunque el Gobierno oleirense denuncia que la respuesta recibida fue una “irresponsabilidade” y un “menosprezo”.





Los vecinos de la parroquia de Nós afectados siguen recibiendo agua del depósito municipal de Coroto





No obstante, desde el Ejecutivo cambrés aseguran que el permiso se concedió casi en el acto. “La petición por parte de Sergesco fue recibida a las 10.58 horas y a las 13.10 horas los agentes municipales ya habían procedido a colocar la señalización en la zona”, indican.



“Teniendo en cuenta la urgencia de esta intervención, el Gobierno local se pregunta por qué no se formuló la preceptiva solicitud por parte de Oleiros el propio lunes a través del registro telemático”, añaden, asegurando que dieron “máxima prioridad” al trámite, para que Sergesco pudiese comenzar a actuar mañana.



Mientras tanto, los vecinos afectados disponen de agua, procedente de los depósitos municipales de Coroto, aunque el Ejecutivo oleirense afirma que “ante os próximos días de calor que se aveciñan non é posible garantir o subministro”.