Oleiros acusa a Cambre de obviar el Vial 11 en el borrador del PGOM

Las infraestructuras viarias, por antonomasia, son fuente de aproximación y entendimiento. No en la comarca coruñesa. En esta ocasión el denominado Vial 11, que se prevé enlazará algún día la autopista AP-9, a la altura del antiguo peaje de A Barcala, con la carretera nacional N-VI, en San Pedro de Nós, sirve al alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, de excusa para poner en solfa la gestión de su homólogo cambrés, Óscar García Patiño.



“Despois de numerosas manifestacións públicas por parte do Goberno local de Cambre demandando a construcción do Vial 11, nos planos do documento de avance do Plan Xeral non aparece. E é máis, clasifican a zona de conexión entre os dous concellos como zona verde e, por tanto, estaría impedindo facer o mesmo vial que reclama públicamente, imprescindible para sacar o tráfico da Costa da Tapia”, dijo ayer el oleirense en declaraciones a la emisora local de la Cadena Ser.



García Seoane recordó que esta infraestructura viaria fue propuesta en su día por el Ayuntamiento de Oleiros, que fue aprobada por la Xunta, que cuenta con todos los informes positivos de impacto ambiental y que, según él, el Ejecutivo autonómico no tendría ningún problema en contratar los trabajos.



“Resulta gravísimo que se xogue coa cidadanía e coas infraestruturas públicas de interese supramunicipal desta maneira. Pero, non é nada novo por parte do Goberno local de Cambre, que está a boicotear a conexión da Vía Ártabra coa AP-9 por intereses particulares”, añadió.



Esta última alusión hace referencia a la denuncia interpuesta por el Ayuntamiento cambrés contra el actual trazado de este vial de alta capacidad y que fue aceptada por un tribunal por lo que los trabajos que se están realizando en Iñás se paralizarán a finales de primavera.

Retraso en Iñás

El hombre propone y la providencia dispone. Las previsiones más optimistas al final no se han cumplido. La apertura al tráfico de parte del viaducto, que forma parte del enlace de la Vía Ártabra con la N-VI en la parroquia de Iñás, no se hizo efectiva ayer y se pospone sine die debido a la envergadura y la complejidad de la obra. Aunque los plazos para rematar esta infraestructura está previsto que se cumplan y que los trabajos estén finalizados a finales de esta primavera, lo que no podrá ser es que los vehículos, tanto los pesados como los ligeros, circulen por el mencionado viaducto lo que facilitaría la propia circulación y el desarrollo de los trabajos.



Esta incidencia también afecta a que no se abrirá al tránsito de turismos y camiones el nivel intermedio a modo de rotonda para el cambio de sentido o para dirigirse al tramo de la Vía Ártabra que permanece en funcionamiento, desde Iñás hasta Lorbé, desde hace diez años.