Mujeres 10 de Marzo insta a “seguir luchando” para no perder derechos

Mujeres del 10 de Marzo, un colectivo surgido tras la muerte en Ferrol de dos sindicalistas agredidos por agentes policiales en los últimos años de la dictadura, instaron a la ciudadanía a “seguir luchando” para no perder derechos democráticos y alcanzar otros no conseguidos todavía a pesar de los cinco decenios transcurridos desde aquel 1972.



La Comisión para a Recuperación da Memoria Histórica (CRMH) de A Coruña expresó su reconocimiento a la dedicación de estas treinta y nueve mujeres –quince ya fallecidas- con la distinción de “Republicanas de Honra 2022”, con motivo del Día de la República, el pasado 14 de Abril.



CRMH argumenta que la asociación Mujeres del 10 de Marzo de Ferrol tuvo un papel “protagonista” en la lucha por la amnistía de presos políticos, con mot ivo de las protestas obreras de entonces, que se saldó con la muerte de Amador Rey y Daniel Niebla, dos sindicalistas asesinados por agentes del régimen de Franco.









Una comitiva integrada por veinticuatro de esas mujeres, así como de varios representantes de la CRMH, asistieron a diversas recepciones institucionales en la Universidad de A Coruña, la Diputación y el Ayuntamiento coruñés para cerrar su recorrido en Sada, en As Torres de Meirás.



Una de esas mujeres, Rosario Alabau, conocida como Sari, intervino en el acto de la sede provincial para destacar el “esfuerzo común” de esas mujeres para “pelear” juntas por lograr derechos fundamentales para España.



“Las cosas no se consiguen eternamente. Hay que continuar luchando y estar alerta. Peleemos conjuntamente para no perder los derechos adquiridos y conseguir los que aún no conseguimos”, advirtió Alabau, una valenciana que se mudó a Ferrol en 1970 y fue una destacada integrante del Partido Comunista de Galicia.













El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, señaló que “este reconocimiento tiene una parte de sentimiento y una más importante, pedagógica”, en un momento en el que “vuelven a surgir corrientes de extrema derecha que ponen en entredicho derechos y avances sociales que parecían conseguidos y consolidados”, apuntó el también líder del PSdeG.



Así, alertó de que el “seguir disfrutando de la libertad” conseguida requiere “defenderla cada día” y “reconocer el trabajo” de quienes “nos precedieron en momentos más difíciles”, matizó Formoso.