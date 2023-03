Miño estrena tres murales para mejorar su paisaje urbano

El Concello de Miño da continuidad a su plan municipal de mejora del paisaje urbano a través del pintado de tres murales. La intervención, que en la actualidad se encuentra en su fase final, está encaminada a combatir el "feísmo", señalan fuentes municipales, mejorando la estética del municipio a través de graffitis y usando de este modo el arte urbano como canal de expresión cultural al mismo tiempo que se potencian diferentes puntos del término municipal.



En total la actuación supuso la elaboración de tres murales, dos de ellos en la calle Real, a su paso por el Camino Inglés, y el restante en dos fachadas adyacentes a las calles Estrada da Praia y Pardiñeira.



El alcalde, Manuel Vázquez Faraldo, explica que a través de este proyecto buscan "mellorar a estética de Miño apostando polo muralismo non só a modo de manifesto cultural, senón tamén como un recurso co que transformar diversos puntos do municipio en espazos máis atrativos”.