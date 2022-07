El mes del Carmen y el Santiago Apóstol se estrena con música y vino en el área más cercana a A Coruña

El mes de todas las “xoldas” en Galicia. Una sentencia que avalan las numerosas celebraciones organizadas casi en cada núcleo del área metropolitana, desde Paderne, donde la Mostra do Branco Lexítimo atrae cientos de visitantes a Esperela, hasta Culleredo, donde esta noche se cierra una nueva edición del Mercado Templario do Burgo de Faro, pasando por Sada y Betanzos, que calientan motores para los de los acontecimientos que marcan sus veranos: las Festas do Carme y la Feira Franca Medieval.



Los sadenses lo hacen al son de las gaitas, los tambores y las panderetas, con la iniciativa cultural “Queiroa na Rúa”, que este sábado sacó a la calle a decenas de artistas; con las actuaciones del Festival Tradicional Queiroa, al que se unió A Ponte Vella, y el concierto de Comando Curuxás.



En Betanzos, el aperitivo de la Feira Franca 2022, una de las más esperadas desde su estreno en 1998, lo sirven la I Feira de Antigüidades en O Carregal y las celebraciones de San Pedro en Tiobre. Además, los organizadores de la cita medieval anunciaron que la oficina de Turismo organiza una visita al casco histórico para los niños el día 7 a las 11.30: “O Medievo para Nenos”. Los interesados, entre 4 y 12 años, pueden anotarse en Turismo de Betanzos.

Uvas

En cualquier caso, uno de los eventos que más asistentes reunió este sábado y que continuará con actividades hasta esta noche se celebra en Esperela, la elegida por el Ayuntamiento de Paderne para acoger la séptima edición de la Mostra del Branco Lexítimo. Entre otras iniciativas, además de catas, oferta gastronómica, animación y exposiciones, se celebraron los actos impulsados por la original Confradía do Branco Lexítimo.



Con ella se pretende dar a conocer esta variedad de uva, considerada la más antigua de Galicia y que, según la organización, “está a destacar como un viño de altísima calidade, grazas aos esforzos dos produtores” acogidos a la Indicación Xeográfica Protexida Viño da Terra de Betanzos.



Hasta allí se desplazaron alcaldes y representantes de casi todos los ámbitos de la sociedad mariñana, desde la Cultura a la Educación pasando por el Medioo Ambiente y la Industria.



Además, el Mercado Templario do Burgo se cierra esta noche tras abrir el viernes con un la “fiesta pagana” de Mägo de Oz, a la que acudieron unas 10.000 almas para cantar, al unísono, algunos de sus temas más célebres, en el marco del Abordaje Tour, que los llevará a casi un centenar de escenarios de España y de América.