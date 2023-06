María Barral, alcaldesa de Betanzos: "Queremos saber y por eso vamos a denunciar el vertido al río Mendo”

Casi un mes sin agua en Betanzos. Una crisis que se alarga veintiséis días y de la que siguen sin encontrar el origen, a la espera de los resultados de las últimas analíticas de Sanidade.

En este sentido, ante la insistencia de la Xunta de que el abastecimiento es competencia municipal, desde el Gobierno de María Barral respondieron a Infraestruturas que “sabemos cuáles son las competencias de cada administración” y que, de la misma manera que el suministro es responsabilidad del Ayuntamiento de Betanzos, “evitar los vertidos y conocer de dónde proceden” lo es de Augas de Galicia.



“Solicito a otras administraciones que no sigan entrando en disputas y colaboren en el esclarecimiento de las causas que derivaron en la infección de cientos de vecinos”, indicó María Barral.



“Nosotros –continuó– queremos encontrar al responsable de esta situación, saber qué y por qué ocurrió y por eso vamos a denunciar ante el Juzgado de Betanzos”. Así, convencida de que la única salida a la crisis pasa por la unidad de todas las administraciones, aseguró que “nunca hemos criticado la tarea de otras instituciones en este asunto, pero en Betanzos existe un problema de salud pública y esta alcaldesa tiene claro que mientras Sanidade no confirme los resultados y no tengamos la seguridad de que el agua es apta para la consumo, se mantendrán las restricciones”, añadió María Barral.

Sospechas

La mandataria, más contundente que de costumbre, instó a Augas de Galicia a investigar los vertidos al Mendo porque los resultados del último, registrado la noche del 13 de junio, ratifican “la presencia de norovirus” lo que, en su opinión, “no hace más que confirmar nuestras sospechas de la similitud con episodios anteriores que pudieron ser los causantes del brote de gastroenteritis”, señaló la alcaldesa, María Barral.



Además, aunque reconoció contactos con responsables de Saúde Pública de la Xunta, cuestionó que, ante la situación de Betanzos, “estamos esperando la primera llamada de algún conselleiro o conselleira para interesarse por la salud de los betanceiros y betanceiras”, sentenció Barral.



Asimismo, el BNG solicitó información en el Parlamento de Galicia sobre los vertidos al Mendo. “Para aclarar as circunstancias en que se produciu o surto de gastroenterite que afecta a Betanzos desde finais de maio rexistramos varias iniciativas nas que esiximos transparencia sobre o que está a acontecer no río Mendo e, que a Xunta finalice as obras de renovación da captación de auga betanceira, anunciadas en 2016 e sen rematar a día de hoxe”, explicó también la diputada nacionalista Mercedes Queixas.



La representante del BNG instó al Gobierno del Partido Popular a que informe “publicamente de todos os procedementos de control, así como os resultados das diferentes analíticas, de verquidos ao río Mendo e á ría, nomedamente os realizados sobre o recente episodio que causou o brote de gastroenterite en Betanzos”.



Asimismo, recordaron que los casos de contaminación “son unha constante desde hai anos” y que “o BNG ven denunciando recorrentemente episodios de vertidos ao río no que Betanzos ten a captación da súa traída, sexan puntos de vertedura descoñecidos e de índole particular como debido aos fallos da rede pública de saneamento dos distintos concellos que dan beira con el”, continuaron los nacionalistas.