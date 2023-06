Manuel Vázquez Faraldo ofrece unha “mirada en positivo” para afrontar “o enorme futuro que ten Miño”

El socialista Manuel Vázquez Faraldo, que revalidó la Alcaldía de Miño con mayoría absoluta, resultó reelegido con los ocho votos dle PSOE. Por su parte, el PP, con 4 escaños, votó a su candidata, lo mismo que hizo el edil del BNG.

Tras recoger el bastón de mando, Faraldo tomó la palabra para dar la bienvenida a los "novos concelleiros e concelleiras que entran na corporación" y agradecer “ao pobo de Miño a súa alta participación nas pasadas eleccións cun exemplar comportamento cívico e democrático falando con toda claridade e rotundidade”.

“Ha catro anos 2.141 persoas confiaron no noso proxecto para cambiar o pobo, sendo o alcalde con máis apoio da historia de Miño, e o pasado 28 de maio foron nin máis nin menos que 2.080 persoas as que votaron pola candidatura do Partido Socialista, recibindo novamente un dos apoios máis numerosos da historia de Miño”, destacó Faraldo.

“Empezamos hoxe un novo mandato no Goberno local. Sabemos que aínda hai moito que facer e as condicións que nos rodean, pero temos que mirar en positivo todo o que o noso pobo é capaz de ofrecer. Miño ten un futuro enorme e todas e todos o sabemos, os que nacemos aquí e os que vos asentastes neste fermoso lugar”, cerró su intervención el ya alcalde de Miño.