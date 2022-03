Madrid activa la regeneración de la duna-marisma de la playa de Miño

Impulso a la Regeneración de la duna-marisma de la playa Grande de Miño. El Boletín Oficial del Estado (BOE) acaba de publicar el anuncio de información pública de la Demarcación de Costas de Galicia en relación con esta actuación, especialmente reivindicada desde As Mariñas.



En este sentido, el Ayuntamiento de Miño calificó la noticia como “moi positiva” y saludó con optimismo la decisión del Ministerio de Transición Ecológica de impulsar “un proxecto valorado en case dous millóns de euros, tan necesario e demandado”, resumieron desde el Gobierno de Manuel Vázquez Faraldo.



Las obras contemplan una serie de actuaciones que, entre otros aspectos, permitirán “rexenerar e protexer a zona dunar”, además de “recuperar o terreo do antigo campo de fútbol”, eliminar especies invasoras y sustituir la pasarela del arenal miñense, que “a día se hoxe presenta deficiencias en moitos tramos, o que a converte en insegura para peóns”, apostillaron desde Miño.



Este anuncio coincide con la aplicación de una serie de medidas por parte del municipio en materia medioambiental, como la instalación de nuevos puntos para depositar residuos en los accesos a los arenales de Perbes, Grande de Miño, A Ribeira y Ponte do Porco, que constan de un saco tipo “Big Bag” y un cartel informativo con la intención de estimular la recogida de los residuos que ya llevan a cabo las personas que pasean por estas zonas más allá de la época estival, explicaron desde Medio Ambiente de Miño.









Vecinos





La aceptación que tuvo esta iniciativa en años anteriores animó a los responsables municipales a repetirla y dar así respuesta a la demanda de muchas personas que aprovechan sus ratos de paseo para recoger residuos y antes no encontraban dónde depositarlos en temporada no estival, e incluso “era frecuente que por la acción del clima o los animales se volviesen a dispersar los residuos que recogían”, matiza el Ayuntamiento e Miño.



Las bolsas cuentan con recogida periódica y solo se podrán dejar en ellas restos de redes, plásticos, papeles y similares ya que las ramas, hojas, algas u otros restos naturales deben dejarse en la arena porque cumplen una función biológica al proteger las dunas y dar cobijo y alimento a aves y otras especies, habituales en las marismas del Baxoi.