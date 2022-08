La lluvia y el viento impiden al patrón de Betanzos recibir al Globo tras dos años de larga espera

El patrón de los brigantinos, San Roque, no pudo recibir la pasada noche su ofrenda en forma de Globo tras una larga espera de dos años por motivos ya sobradamente conocidos por todos. La persistente lluvia que no abandonó la ciudad durante toda la jornada y el viento impidieron por tercer año consecutivo que el aerostato no se elevase por el cielo de la comarca brigantina.



A las once y media, la inquietud comenzaba a superar a la expectación y crecían los rumores de que el lanzamiento no iba a poder ser. A falta de confirmación oficial, nadie se movía de la plaza, pero poco antes de la medianoche era evidente que el Globo no ascendería. Muchos ya habían dejado el lugar cuando se hizo el anuncio que nadie quería oír. Centenares de personas se lamentaban de que por un motivo u otro no se pudiese llevar a cabo el lanzamiento que para los brigantinos en particular es más que una tradición.



No obstante, la organización, que este año por primera vez depende de una fundación, tiene previsto llevar a cabo el lanzamiento mañana, día 18, coincidiendo con la primera jira a Os Caneiros. Y sí tampoco puede ser en esa ocasión, se intentará de nuevo al finalizar la segunda, el día 25.

Función do Voto

No hubo Globo, pero sí pudo celebrarse fue la tradicional Función do Voto a San Roque. Esta ceremonia, la más solemne de cuantas se celebran entre el 14 y el 25 de agosto y cuyo origen se remonta al 1416, convierte las fiestas de Betanzos en las más antiguas de Galicia.



Una ofrenda que llevó a la alcaldesa, María Barral Varela, a arrodillarse ante San Roque. Con ella, toda la corporación municipal, las reinas de las fiestas y la escuadra del Rexemento de Betanzos, la Policía Local, maceros y alguaciles que, al acabar el oficio religioso, regresaron a la casa consistorial mientras dentro de la iglesia, a los pies del patrón, con máximo cuidado y una vez cerradas las puertas, se realizó una última inspección al Globo.





La regidora, en su primera intervención en la Función do Voto quiso tener un recuerdo para las víctimas de la pandemia. “Mi primera ofrenda quiero que sea para recordar a las víctimas del Covid-19, entre las que se encuentran desgraciadamente también betanceiros y betanceiras. A sus familiares, amigas y amigos, que sepan que no los vamos a olvidar y que su recuerdo permanecerá para siempre en nuestros corazones”, dijo Barral.



Por su parte, la organización dispuso que la circulación en el centro de la ciudad permaneciese cortada toda la jornada para que se desarrollasen los actos.