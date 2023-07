Inquietud y nervios en Betanzos por las “imprecisiones” alrededor del futuro del Globo de San Roque

Un mes y dos días para la Festividad de San Roque. El Día de Betanzos. El que esperan todos y cada uno de sus ciudadanos, independientemente de su emplazamiento, de su ideología o condición, unidos por un sentimiento que no entiende de disputas como la que, de acuerdo con las últimas informaciones –ninguna oficial– mantendría en el aire la elevación del Globo de San Roque. El Globo de Betanzos.



Tal es la inquietud vecinal que el BNG elevará el asunto al pleno del día 20 de julio, en el que interpelará al Gobierno de María Barral sobre “as previsións de construción e lanzamento, facéndose eco da alarma social sobre o tema” incidiendo en que “estamos moi preocupadas pola falta de información oficial con respecto á demora no inicio dos traballos de construción do Globo”. Los nacionalistas consideran que se debe aclarar “o antes posíbel se hai algún retraso ou problema con respecto ao lanzamento do Globo para atallar os rumores que se estenderon nas últimas semanas por Betanzos”, explicó la portavoz do BNG, Amelia Sánchez.



“Hai uns días pedimos xa por rexistro toda a documentación sobre a subvención concedida á Fundación do Globo para coñecer se se pagou o do pasado ano ou non, porque non hai información oficial e os rumores son moi diversos”, abundó Sánchez.



En su opinión, el Globo de San Roque “é un dos embaixadores da nosa cidade, unha tradición que nos une a todas as betanceiras” y, en este snetido, “queremos deixar claro fronte a rumores malintencionados que o BNG, como non podía ser doutra maneira, defende unha mostra do noso patrimonio cultural”, apuntó Sánchez.



Así, “para dar maior transparencia e información”, el acuerdo de investidura recoge que en la Fundación Globo de Betanzos estén “todos los grupos”.