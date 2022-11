La Feira de Todos los Santos volvió a 'acicalar' Betanzos con kilos de castañas y miles de visitantes

La Feira de Santos volvió a ‘abarrotar’ Betanzos. Uno de los acontecimientos comerciales del año en la ciudad que, a pesar de sus casi setecientos años, se mantiene como ‘inexcusable’ en la agenda de numerosos vecinos de la comarca, desde Miño hasta Vilasantar, de Aranga a Oza-Cesuras.

Como las de Ano Novo y del Primeiro de Maio, concentra solera y vanguardia en un único espacio, y además sin ninguna complicación, elevando a lo más alto la castaña, de los municipios más cercanos, de El Bierzo o de la Terra Cha. No en vano, con los crisantemos, son las estrellas de Todos los Santos.

Los vendedores tratan de reactivar un concepto de mercado olvidado y, aunque no son las aglomeraciones ni las ventas de otras épocas, siguen siendo muchos los que, para estrenar el mes de noviembre, entre celebraciones e Samaín y visitas al cementerio, eligen la García Irmáns de Betanzos. El café o el chocolate con churros de media mañana, el ‘pulpo á feria’ que impresionó a John Berger y la omnipresente tortilla son solo algunos de los atractivos que ofrece la ciudad para vivir el Día de Todos los Santos. Eso sí, más niños y abuelos que ‘mozos’, quizá aún de ‘resaca’ tras una noche de máscaras y ‘truco o trato’ con la ‘Santa Compaña’.

Entre los que sí estuvieron, como desde hace cuarenta años a excepción de 2020, los voluntarios de la Asociación Española Contra el Cáncer que, a través de la Junta Local de Betanzos, cada 1 de noviembre, celebra su cuestación anual, a la que se unen un centenar de ciudadanos, distribuidos en casi una decena de mesas, dispuestas por el Ayuntamiento de Betanzos.

Tradición

"Bendito sexa o mes que empeza por Santos e acaba por santo Andrés". Porque noviembre es el único con tres ferias en O Campo.

La primera es siempre la de los atascos, y la última –que se adelanta un día para celebrarse el 30– la de los despistes, los lamentos y el estribillo: "Non me lembrei onte do san Andrés..."

Desde el municipio, teniendo en cuenta que se trata de una de las más concurridas del año, marcada por la venta de productos de esta época, especialmente de la castaña, y que también es, con la del 1 de Mayo, "la más importante en cuanto a número de puestos de venta se refiere", desplegó un dispositivo especial de tráfico y seguridad, quedando cortada la circulación en la zona centro, con lo que los aparcamientos se extendieron a O Carregal, A Ribeira, As Cascas y A Magdalena. 