La escasez de espacio obliga a fijar dos turnos de comedor en el Vales

El servicio municipal de comedor y madrugadores que el Ayuntamiento de Betanzos ofrece en el Francisco Vales Villamarín, tanto para Infantil como para Primaria, tendrá este curso 447 alumnos, de los que 132 están matriculados en Infantil y 315 en Primaria.

Estos números y la escasez de espacio disponible obligarán al municipio a establecer de nuevo el doble turno para atender a todos los escolares solicitantes del servicioi, a la espera de que la Xunta acometa las obras necesarias en este centro, incluida la ampliación del área de comedor, demandada por la ANPA y la Dirección del Vales y el propio Ayuntamiento de Betanzos.

En este momento, con los espacios existentes, resulta “inviable” atender a los niños en un sólo turno y “obliga a establecer uno de 165 y otro de 150 alumnos” explicó la alcaldesa, María Barral.

De los 447 escolares que acudirán al comedor este curso, 209 se beneficiarán de las bonificaciones reguladas a través de la ordenanza de precios de comedor y madrugadores que, en función de la renta per cápita, prevé descuentos desde el 20% al 100%.

En esa relación también se contemplan descuentos por discapacidad del alumno, por exclusión social, familia numerosa o cuestiones de violencia machista, y en los casos vinculados a la exclusión, alcanza el 100%.

El comedor es un servicio que el municipio considera “básico” y, por ese motivo, “lo mantiene a pesar de no tener competencia, dentro de sus programas y acciones de conciliación, igualdad de oportunidades y promoción de los hábitos saludables desde el punto de vista de la alimentación”, según explicó Barral.

Oposición

Sin embargo, desde el PP de Betanzos instan a la alcaldesa a replantear la decisión de establecer dos turnos de comedor pues “un solo turno sería lo más beneficioso para las familias y para el propio personal de centro educativo” pues dos “alargan la estancia en el colegio de una manera innecesaria al alumnado, profesorado y al personal necesario para esta tarea” a lo que se suma que “algunos hermanos tienen turnos diferentes, con lo cual la conciliación no solo no se mejora, si no que se empeora”, y “si es necesario mantener los dos turnos, tendría que estudiarse la posibilidad de reunir a los hermanos en el mismo turno de comidas”, indicó la portavoz del PP, Cecilia Vázquez.

En cualquier caso, la alcaldesa advierte de que con el espacio que dispone el colegio en la actualidad para comedor, la única opción para establecer un único turno sería dejar fuera del servicio a alumnos/as del centro y esa opción “no está contemplada por el Ayuntamiento de Betanzos”.