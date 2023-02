Los dueños de lanchas de Betanzos preguntan por el retraso de la obra de la campa de varada

La asociación Arbe (Amigos de los ríos de Betanzos), que engloba a gran parte de los propietarios de lanchas de la ciudad brigantina, preguntará al Gobierno local por el retraso que, indica, sufre la obra de construcción de la campa de varada.



La entidad indica que se mostró optimista cuando la alcaldesa, María Barral, anunció en el mes de noviembre de 2022 que se iniciaban los trámites constructivos de la campa municipal, en las inmediaciones de la depuradora.



“Pero a pesar deste optimismo, na pasada asamblea de socios, manifestouse malestar pola falta de avances constructivos que nos fagan ver o cumprimento da palabra dada dende o Concello”, apunta la asociación, al tiempo que espera tener en los dos próximos meses la constatación documental del acta de replanteo y e inicio de los trabajos de acondicionamiento de la parcela.



Arbe recuerda que el terreno supondrá un lugar seguro para hibernar las embarcaciones, fuera del peligro de riadas y otras inclemencias meteorológicas.



“Hai que ter en conta que a propia embarcación municipal pasa o ano exposta as riadas do Mandeo (...). A campa proposta é unha infraestructura necesaria para preservar a propia lancha do Concello”, añade la entidad.