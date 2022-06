Una docena de establecimientos se unen a los actos de exaltación de “O Bolo Mariñeiro” de Miño

El Ayuntamiento de Miño y la restauración del municipio presentaron las actividades organizadas alrededor de “O Bolo Mariñeiro”, que se desarrollan desde este viernes, día 17, hasta el 19 de junio en la hostelería de Miño.





En el acto participó el alcalde, Manuel Vázquez Faraldo; el edil de Promoción Económica, José Manuel Pantín; el chef, Antonio Amenedo; y los representantes de los establecimientos adheridos a la iniciativa, que se mostraron convencidos de que “O Bolo Mariñeiro” está de moda y de la oportunidad de aprovechar esta circunstancia ante el inicio de la época estival, la más intensa para el sector en Miño.





En este sentido, los organizadores apuntan a que “si la receta conquistó el paladar de los vecinos en la hora del vermú, es el momento de conquistar a los visitantes en los próximos meses”, indicaron desde el Gobierno de Manuel Vázquez Faraldo.





Ingredientes

Cada establecimiento adaptó el “bolo” a su clientela y también a su cocina, elaborándolo en diferentes tamaños, por lo que mientras algunos restaurantes ya lo tienen disponible en carta o menú del día, otros establecimientos lo sirven como pincho o como tapa, pero siempre con el mismo relleno, con ingredientes propios de As Mariñas. Así, no cambian no la cebolla chata, ni la bechamel y los bivalvos de la ría de Betanzos.





Con la idea de orientar al visitante o a los vecinos y vecinas, el municipio presentó también un directorio en papel para consultar toda la información sobre dónde y cómo degustarlo, con indicaciones sobre los participantes, distribuidos por todo Miño. En concreto, serán A Costa, A Tasca, Pizza Miño, Picotería Bahía, Cancelo, A Carboeira, Náutico, Cervecería Club Golf, Parrillada O Pedrexal, Restaurante el Pinar, Savi y O Vello Parrulo.